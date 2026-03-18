ميرنا جميل: «اللعبة» صاحب القاعدة الجماهيرية الأكبر.. ووفاة والدى غيّرت نظرتى للحياة

حلت الفنانة ميرنا جميل ضيفة في برنامج الإعلامية إنجى على «أسرار النجوم»، المعروض على إذاعة «نجوم إف إم»، وكشفت أسرارًا عن حياتها الشخصية العائلية والعاطفية، كما تحدثت عن وفاة والدها.

وقالت ميرنا جميل، خلال الحلقة: “وفاة والدى من الأزمات التى غيرت نظرتى للحياة، عقلى رفض تقبل أمر رحيله، وكنت أتناسى الأمر لفترة طويلة، وتأتى إلي تهيؤات بأنه توفى منذ فترة قريبة، رغم أنه رحل عام 2007، والدى كان صديقى وكان يتمتع بخفة ظل”.

كما تحدثت ميرنا جميل عن مشاركتها فى مسلسل “اللعبة”، قائلة: “الجمهور يحرص دائمًا على سؤالى بشأن الأجزاء الجديدة من العمل عند مقابلتى، لم أشاهد مسلسلًا يملك قاعدة جماهيرية ضخمة مثل اللعبة”.

وشاركت ميرنا جميل خلال موسم رمضانى الحالى، في مسلسل «الكينج»، الذى تدور أحداثه فى دراما اجتماعية مليئة بأجواء الأكشن والإثارة على مدار 30 حلقة، من خلال نافذة على عالم شعبى شديد التعقيد، تحكمه القوة وتديره المصالح، فلا تُحسم الصراعات بالكلمات وحدها، بل بالمواقف والقرارات المصيرية.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويشارك فى بطولته حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، سامى مغاورى، كمال أبو رية، حجاج عبد العظيم، انتصار، عماد رشاد، بسنت شوقى، لبنى ونس، أحمد فهيم، أحمد كشك، ياسر الزنكلونى، محمد خميس، مصطفى البنا، ياسر عزت، حمزة ياسر.