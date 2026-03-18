تحسن حالة هاني شاكر.. فجر السعيد تكشف تفاصيل خروجه من العناية المركزة

كشفت الإعلامية فجر السعيد عن تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، مؤكدة تحسن حالته خلال الأيام الماضية.

وكتبت فجر السعيد عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “بفضل من الله وبدعوات المحبين للأستاذ هاني شاكر، بدأ الفريق الطبي الفرنسي بقيادة الدكتور ألكسندر يلاحظ تحسنًا ملحوظًا في حالته الصحية”.

وأضافت: “ وسيغادر غرفة العنايه المركزه نهاية الأسبوع الى جناح خاص .. الحمدلله”.

وكانت قد شاركت الفنانة نادية مصطفى بيان من أسرة الفنان هاني شاكر بشأن حالته الصحية، للرد على شائعات كثيرة.

وكتبت نادية مصطفى عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "هذا البيان على لسان السيدة نهلة توفيق أختي وتوأم روحي وزوجة الفنان الكبير وأخي العزيز الفنان الكبير هاني شاكر:

ما يتم تداوله حالياً على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن فقدان الوعي لهانى هو كلام غير صحيح تماماً الفنان هاني شاكر لم يفقد الوعي على الإطلاق.

كما نؤكد أن أي شخص يدّعي قربه من العائلة وينشر معلومات عن حالته هو شخص غير صادق .. وكل ما يُنشر على لسان مصادر مقربة لا يمت للحقيقة بصلة.

المعلومات الصحيحة عن حالة هاني شاكر تكون فقط لدى: ابنه شريف هانى شاكر والأستاذ مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ونادية مصطفى ولا توجد أي مصادر أخرى مخوّلة بالتصريح عن حالته .

وأضافت: “حاليًا هاني شاكر يتواجد في أحد المستشفيات خارج مصر حيث يخضع لمتابعة طبية دقيقة ويمر بمرحلة تغذية مكثفة لاستعادة قوته ولياقته بعد النزيف الحاد الذي تعرض له قبل إجراء عملية جراحية في القولون”.

واختتمت: “وأي معلومات تخالف ما سبق هي محض شائعات لا أساس لها من الصحة وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يروّج أخبارًا كاذبة دون مراعاة لمشاعر أسرته ومحبيه”.