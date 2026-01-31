أول تعليق من مروان عثمان بعد تعادل الأهلي أمام يانج أفريكانز

أكد مروان عثمان، لاعب النادي الأهلي، عبر تصريحات إذاعيه أن الفريق حقق نتيجة إيجابية بالتعادل خارج ملعبه أمام يانج أفريكانز التنزاني، رغم صعوبة المباراة.

مروان عثمان

وأضاف عثمان المباراة أُقيمت في أجواء صعبة بسبب ارتفاع درجة الحرارة في تنزانيا، وكنا قريبين من تحقيق الفوز في حال استغلال الفرص التي أتيحت.

وأضاف لاعب الأهلي أن ضغط المباريات يؤثر بلا شك على أداء الفريق، لكن في ظل هذه الظروف نجح اللاعبون في الخروج بنتيجة التعادل، التي ساهمت في الحفاظ على صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط.

ووجه عثمان الشكر لجماهير الأهلي التي حرصت على التواجد في ملعب أمان بتنزانيا، مؤكدًا أن دعمهم المستمر يمثل دافعًا كبيرًا للاعبين.

واختتم مروان عثمان تصريحاته بالتأكيد على طموحه في الفوز بجميع البطولات مع الأهلي، وفي مقدمتها بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي مع مستضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، السبت، على ملعب أماني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن تصل بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة منتصف الليل، حيث يبدأ الفريق، الاستعدادا لمواجهة البنك الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.