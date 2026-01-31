حارب من أجل الفريق.. رسالة خاصة من إيفونا إلى كامويش بعد انضمامه للأهلي

حرص النجم الجابوني ماليك إيفونا لاعب الأهلي السابق، على توجيه رسالة إلى الأنجولي يلسين كامويش، بعد إعلان انضمامه رسميا إلى المارد الأحمر.

رسالة خاصة من إيفونا إلى كامويش بعد انضمامه للأهلي

ونشر كامويش صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب إعلان انضمامه للأهلي، وعلق إيفونا على الصورة: "أتمنى لك النجاح والتوفيق، فأنت متواجد في أكبر فريق في أفريقيا، قاتل من أجل هذا الفريق والجماهير ستدعمك بشكل قوي".

وأعلن النادي الأهلي اليوم السبت تعاقده مع الأنجولي يلسين كامويش، قادما من فريق ترومسو النرويجي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم