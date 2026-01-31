شبه ميكيسوني و سافيو .. الغندور يثير الجدل بشأن مهاجم الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي، عن ضم الأنجولي كامويش، على سبيل الإعارة من نادي ترومسو النرويجي، لنهاية الموسم، مع وجود بند أحقية الشراء، بعد الاتفاق على التفاصيل المالية والتعاقدية.

كامويش

وكتب الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "يا تري هيبقي شبه ميكيسوني و سافيو و لا هيبقي فلافيو ننتظر لنري في الملعب".

وقيد مسؤولو النادي الأهلي، يلسين كامويش بالقائمتين المحلية والأفريقية، بدلا من السلوفيني نايتس جراديشار، لاعب الفريق، الذي لعب على سبيل الإعارة إلى فريق أوبيشيت المجري.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري nile للمحترفين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل.