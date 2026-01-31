التعادل السلبي يحسم مواجهة بترو أتلتيكو وستاد مالي بدوري أبطال إفريقيا

فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة بترو أتلتيكو وستاد مالي، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت تلك المباراة في إطار مباريات المجموعة الرابعة في البطولة، والتي تضم كلاً من الترجي التونسي وسيمبا التنزاني.

إهدار ركلة جزاء

ولم يشهد اللقاء أحداثًا مثيرة سوى حصول ستاد مالي على ركلة جزاء في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، قبل أن يضيعها تياجو ريس ويفشل في إحراز أولى أهداف اللقاء لصالح فريقه.

وقام المدربان خلال أحداث الشوط الثاني ببعض التبديلات، لكن الطرفان فشلا في هز الشباك رغم بعض المحاولات الطفيفة خلال الـ 90 دقيقة.

التعادل السلبي

وأطلق الحكم صافرته ليعلن انتهاء المباراة التي جمعت بين الطرفين بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليحصد كل فريق نقطة واحدة.

وعزز ستاد مالي نقاطه بعد الوصول إلى النقطة الثامنة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، فيما وصل بترو أتلتيكو إلى النقطة الخامسة في الجدول بالمركز الثالث.

ومن المقرر أن تشهد هذه المجموعة مباراة في الجولة ذاتها أمام سيمبا التنزاني، غدًا الأحد، في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة.

