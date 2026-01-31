قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يواصل الصدارة.. ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل أمام يانج أفريكانز بالشوط الأول
يحلق في الصدارة.. الأهلي يخطف تعادلا مستحقا مع يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا
مقدمة مقترح الـ 5000 دولار مقابل الإعفاء الجمركي للهواتف توجه رسالة للمصريين بالخارج
جينيسيس تصنع وحشًا ينافس BMW M5 وتطيح بـ فيراري
قرار أمريكي عاجل بشأن صفقة بيع صواريخ باتريوت للسعودية
الحبس عامين للتيك توكر شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة
سعر الدولار مساء اليوم 31-1-2026
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
رياضة

يورتشيتش يعلق على مواجهة نهضة البركان بدوري أبطال إفريقيا

كرونسلاف يورتشيتش
كرونسلاف يورتشيتش
حسام الحارتي

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على قوة وصعوبة مواجهة نهضة بركان المغربي في مواجهات دوري الأبطال، خاصة وأنها المواجهة الثالثة التي تجمع بين الفريقين في حدود ثلاثة أشهر ما يجعل الفريقين بمثابة الكتاب المفتوح لكلا المدربين واللاعبين وهو ما يجعل المواجهة الثالثة صعبة وقوية.

ويحل نهضة بركان ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

أضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أنه يعلم جيدا مدى صعوبة المباراة خاصة وأن المنافس قوي ويمتلك لاعبين وجهاز فني مميز، وبالطبع المواجهة بين بطلي دوري الأبطال والكونفدرالية تحمل الكثير من الصعوبة ولكن في النهاية بيراميدز يدخل المواجهة وهدفه الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل حسم بطاقة التأهل للدور المقبل، وفض الشراكة مع بركان على صدارة المجموعة.

أشار المدير الفني إلى أن كلا الفريقين أصبحا بمثابة كتاب مفتوح لكل منهما سواء للاعبين أو المدربين وهو ما يجعل المواجهة صعبة والأخطاء فيها غير مقبولة حتى لا يخسر كل منهما ثلاث نقاط تجعل موقفه في التأهل صعبا، ولكن هذا لا يعني شيئا بالنسبة لبيراميدز الذي سيدخل اللقاء وهدفه الفوز وحسم بطاقة التأهل رغم الضغط الذي يلعب فيه بيراميدز محليا وقاريا.

يورتشيتش قال:" على ما يبدو أن هناك من لا يرغب في أن يفوز بيراميدز ببطولات العام الماضي والتي تحققت مؤخرا، وبات طرد يورتشيتش هو الهدف الرئيسي لأي حكم وبمثابة "تارجت" للحكام حتى وإن كان الاعتراض منطقيا على قرار الحكم وهو ما ظهر جليا في كل المباريات الأخيرة وتحديدا في الدوري".دي البلد

