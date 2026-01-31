موعد وحكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

يستعد نادي بيراميدز لمواجهة نهضة بركان المغربي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

يحل نهضة بركان ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد 1 فبراير المقبل على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات للبطولة القارية التي يحمل بيراميدز لقبها.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

وتذاع مباراة بيراميدز ونهضة بركان عبر قناة بى إن سبورت بحضور كوكبة من النجوم المصرية والعربية.

حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا الشقيقة بقيادة الحكم عبد العزيز بوه، ويعاونه حمدين ديبا المساعد الأول، وخاليدو با المساعد الثاني، وموسى ديو الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء. يعقوب علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكام كوكو دجوبي من توجو، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا.