إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظ مطروح يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1%
إحالة 31 متهمًا لمحكمة الجنح في واقعة مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية للغات
القرار اتاخد في الطيارة: الأهلي: لاتراجع عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
رياضة

مدرب بيراميدز : مواجهة نهضة بركان كتاب مفتوح

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش
الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش
حسن العمدة

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على قوة وصعوبة مواجهة نهضة بركان المغربي في مواجهات دوري الأبطال، خاصة وأنها المواجهة الثالثة التي تجمع بين الفريقين في حدود ثلاثة أشهر ما يجعل الفريقين بمثابة الكتاب المفتوح لكلا المدربين واللاعبين وهو ما يجعل المواجهة الثالثة صعبة وقوية.

ويحل نهضة بركان ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

أضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أنه يعلم جيدا مدى صعوبة المباراة خاصة وأن المنافس قوي ويمتلك لاعبين وجهاز فني مميز، وبالطبع المواجهة بين بطلي دوري الأبطال والكونفدرالية تحمل الكثير من الصعوبة ولكن في النهاية بيراميدز يدخل المواجهة وهدفه الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل حسم بطاقة التأهل للدور المقبل، وفض الشراكة مع بركان على صدارة المجموعة.

أشار المدير الفني إلى أن كلا الفريقين أصبحا بمثابة كتاب مفتوح لكل منهما سواء للاعبين أو المدربين وهو ما يجعل المواجهة صعبة والأخطاء فيها غير مقبولة حتى لا يخسر كل منهما ثلاث نقاط تجعل موقفه في التأهل صعبا، ولكن هذا لا يعني شيئا بالنسبة لبيراميدز الذي سيدخل اللقاء وهدفه الفوز وحسم بطاقة التأهل رغم الضغط الذي يلعب فيه بيراميدز محليا وقاريا.

يورتشيتش قال:" على ما يبدو أن هناك من لا يرغب في أن يفوز بيراميدز ببطولات العام الماضي والتي تحققت مؤخرا، وبات طرد يورتشيتش هو الهدف الرئيسي لأي حكم وبمثابة "تارجت" للحكام حتى وإن كان الاعتراض منطقيا على قرار الحكم وهو ما ظهر جليا في كل المباريات الأخيرة وتحديدا في الدوري".

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

الأزهر يكرّم أطفال برنامج «بلغت السابعة»

الأزهر يكرّم أطفال برنامج «بلغت السابعة» ..ويؤكد: بناء الوعي الإيماني يبدأ من الصغر

عروض مسرحية ونماذج محاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم

عروض مسرحية ونماذج محاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم بمعرض الكتاب

دعاء اليوم الثانى عشر من شعبان

دعاء اليوم الثانى عشر من شعبان.. اغتنمه

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

