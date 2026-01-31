إبراهيم فايق: صفقة الفاخوري ضاعت والبطل الحقيقي شاحن بيراميدز

علق الإعلامي إبراهيم فايق على ملف اللاعب عودة الفاخوري، واصفًا الصفقة بأنها أصبحت “محروقة” في سوق الانتقالات.

وأشار إلى أنه لا بيراميدز قادر على إتمامها ولا اللاعب قادر على استعادة فرصته بعد ما تم تداوله هذا الكلام ضده.

وأضاف فايق أن الأهلي لن يكون بديلًا للفاخوري، مؤكدًا أن النادي يركز حاليًا على التعاقد مع لاعبين تحت السن ليتم قيدهم محليًا بعد اكتمال القائمة الأفريقية للفريق.

وختم فايق تحليله، قائلا: إن كل الأمور كانت محسومة لصالح بيراميدز، مشيرًا إلى أن شاحن إبراهيم فايق “كالعادة برنس”، لكنه أوضح أن التسريب جاء من شاحن بيراميدز.

وأكد أن اللاعب كان تحت رقابة النادي بالكامل ولم تكن هناك صناعة للأزمة، بل مجرد استخدام غير موفق للموقف.

يواجه فريق الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني اليوم السبت في تمام الساعه الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب الفريق التنزاني في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويخوض الأهلي المباراة اليوم في المركز الاول برصيده 7 نقاط فيما يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

