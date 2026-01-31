حتى بعد التعاقد مع بلعمرى.. كوكا على رأس أولويات توروب في الأهلي

كشف نجم الأهلي السابق أحمد حسن أن الفرنسي توروب، المدير الفني للفريق، أبلغ اللاعب أحمد نبيل كوكا أنه الرقم 1 في حساباته لمركز الظهير الأيسر، رغم التعاقد مؤخرًا مع يوسف بلعمري.

وقال أحمد حسن إن توروب رفض عرض كوكا للاحتراف في الدوري البرتغالي، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدراته واعتماده عليه بشكل أساسي في خطة الفريق.

يواجه فريق الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب الفريق التنزاني في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي المباراة اليوم في المركز الأول برصيده 7 نقاط، فيما يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 4 نقاط.