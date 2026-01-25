مصدر: توروب أبلغ كوكا أنه رقم 1 في حساباته بمركز الظهير الأيسر

كشف الإعلامي أحمد حسن ، عن رفض النادي الأهلي رحيل أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأحمر، والذي تلقى عرضا برتغاليا في الفترة الماضية.

وقال أحمد حسن، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : "مصدر مطلع أكد أن توروب أبلغ أحمد نبيل كوكا أنه رقم 1 في حساباته بمركز الظهير الأيسر ، رغم التعاقد مع يوسف بلعمري ورفض رحيله للاحتراف في الدوري البرتغالي".

وأكدت سهام صالح، خلال تصريحاتها ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن توروب المدير الفني للنادي الأهلي يستعد للدفع باللاعب بلعمري لقيادة الفريق في مواجهة وادي دجلة المقبلة.

وأوضحت أن توروب لا يؤمن بسياسة الدفع التدريجي أو انتظار انسجام اللاعب مع أجواء المباريات، مشيرة إلى أنه يعتمد على الجاهزية الفنية والبدنية فقط.

وأضافت أن المدير الفني يمنح الفرصة لأي لاعب يظهر بشكل جيد في التدريبات ويكون في كامل لياقته، مستشهدة بما فعله مع مروان عثمان وأحمد عيد، حيث شاركا في المباريات فور الجاهزية وحصلا على دقائق لعب دون تردد.