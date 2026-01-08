اشتكى من آلام الحوض.. نجم الأهلي يخضع لبرنامج تأهيلي

يخضع أحمد نبيل كوكا نجم النادي الأهلي لـ برنامج تأهيلي عقب تعرضه للإصابة فى الآونة الأخيرة.

وواصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته استعداداته لمواجهة فريق فاركو فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

واشتكى أحمد نبيل كوكا من آلام في الحوض ويخضع في الوقت الراهن لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

ونشرت صفحة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، صورا لتدريبات اللاعبين من ذوي الخبرات والعناصر الشابة استعدادا لمواجهة فريق فاركو فى كأس عاصمة مصر.

ودونت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي أعلى صور التدريبات عبارات جاءت على النحو التالي: العمل مستمر استعدادًا لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر.