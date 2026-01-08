الأهلي يترقب.. آخر موعد لـ إعلان برشلونة ضم حمزة عبدالكريم

كشفت تقارير إعلامية موعد الإعلان عن إنتقال حمزة عبدالكريم مهاجم النادي الأهلي إلي صفوف فريق برشلونة الرديف الإسباني.



وذكرت التقارير أنه من المنتظر إعلان ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني عن إنتقال حمزة عبدالكريم مهاجم النادي الأهلي إلي صفوف رديف برشلونة الإسباني غدا الجمعة بشكل رسمي.



أفادت التقارير أنه حتي هذه اللحظة لا توجد أية مؤشرات رسمية من جانب نادي برشلونة الإسباني على إتمام صفقة إنتقال حمزة عبدالكريم مهاجم النادي الأهلي إلي صفوف رديف البارسا خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير الجاري.





حمزة عبدالكريم يجدد تعاقده مع الأهلي

يغادر حمزة عبدالكريم إلى إسبانيا خلال أيام بعدما جدد تعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم واحد إضافة إلى الموسم المتبقي في عقده مع القلعة الحمراء.



الإتفاق الذي تم بين النادي الأهلي وفريق برشلونة الإسباني ينص على حصوله على مقابل مبدئي 1.5 مليون يورو مع امتيازات تصل إلى 5 ملايين يورو.



وقام النادي الأهلي بتجديد عقد حمزة عبدالكريم لمدة موسم إضافي ووضع بنودًا مرتبطة بنسبة مشاركته مع الفريق الأول لبرشلونة.