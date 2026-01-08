أول تعليق من عبد الواحد السيد بعد اعتذاره عن منصبه بنادي البنك الأهلي

وافقت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، على الاعتذار الذي تقدم به الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي عن عدم الاستمرار في منصبه وذلك لظروف خاصة به.

وكتب عبد الواحد السيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: “تقدّمت اليوم باعتذار رسمي إلى اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، عن عدم الاستمرار في منصبي خلال الفترة الحالية”.

وأضاف: أتقدم بخالص الشكر إلى مجلس إدارة النادي، وجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بقيادة الكابتن أيمن الرمادي المحترم، متمنيًا التوفيق لنادي البنك الأهلي في المرحلة المقبل.

وأتم: “لا يسعني في النهاية إلا أن أتقدم بالشكر إلى مجلس إدارة النادي، ولا سيما أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، الذي كان داعمًا ومساندًا للفريق وللجهاز الفني ومحمد عبد المنعم المشرف على الكرة”.

ووجّهت إدارة البنك الأهلي له الشكر على الجهد الكبير الذي بذله خلال فترة توليه المسؤولية متمنيةً له التوفيق والنجاح في خطوته المقبلة.