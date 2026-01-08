أزمة في اجتماع الزمالك .. أحمد سليمان يرفض الحضور

رفض أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حضور اجتماع المجلس خلال الساعات الماضية بسبب تأخير انطلاقه.

وتقدم أحمد سليمان باعتراض رسمي على تأخر بدأ الاجتماع مع مجلس إدارة نادي الزمالك.

ومن المقرر أن يناقش نادي الزمالك خلال الاجتماع حل الأزمة المالية ومصير الأرض الحالية للنادي بجانب دراسة حل الأرض البديلة.

أزمة الحجز على أرصدة الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات موقف نادي الزمالك وأزمة أرض أكتوبر والتي كان من المقرر أن يتم إنشاء فرع النادي عليها، قبل أن يتم سحبها

وأكد شوبير في برنامجه الإذاعي عبر اثير اون سبورت اف ام أن أزمة الزمالك أوشكت على الانتهاء ومن المقرر أن تكون الأرض البديلة التي سيحصل عليها النادي في أكتوبر أيضًا

وواصل :“ الزمالك سيحاول الوصول لأفضل اتفاق مع وزارة الإسكان، بالإضافة إلى إنشاء فرع آخر للنادي الأبيض في أسيوط”

وعن شائعة الحجز على أرصدة نادي الزمالك أكد شوبير: “ كل هذا غير صحيح ولكن ما حدث أن النادي تلقى خطابا يفيد أن لديه متأخرات ضريبية في الفترة من 2016 وحتى 2020، والنادي رد بأن هناك سياسة متبعة ما بين النادي ومصلحة الضرائب من أجل تسوية هذه الأمور، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بالحجز”.