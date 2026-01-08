الأهلي في 24 ساعة.. رحيل ثنائي سوبر وأزمة مغربية وضم موهبة كردية

شهدت الساعات الماضية عديدا من الأحداث الساخنة داخل جدران النادي الأهلي وذلك نظرا لـ دخول مسئولي القلعة الحمراء في مفاوضات لسد ثغرة الهجوم في صفوف المارد الأحمر.





كما شهدت القلعة الحمراء أنباء تواترت بشأن رحيل نجوم بـ صفوف الشياطين الحمر على وذلك بالتنسيق بين لجنة التخطيط ومجلس إدارة النادي الأهلي.



وشهدت أيضا جدران النادي الأهلي خلال الساعات الماضية أزمة حقيقية مع نظيره الرجاء المغربي حول صفقة يوسف بلعمري.

أيك أثينا اليوناني يستعد لشراء أليو ديانج من الأهلي

دخل نادي أيك أثينا اليوناني في مفاوضات مع المالي إليو ديانج نجم النادي الأهلي عبر وكيله لتدعيم خط الوسط مقابل يتخطى 2 مليون دولار للاعب.

النادي اليوناني وفقا لتقارير إعلامية منفتح على ضم لاعب الأهلي ديانج سواء في يناير أو الصيف المقبل خاصة أنها ستكون صفقة انتقال حر.



وفي حال الدخول في تفاوض رسمي مع الأهلي لضم اللاعب في يناير ينوي النادي اليوناني دفع مقابل مادي قليل مقابل شراء الـ 6 شهور المتبقية في عقد اللاعب.

أزمة بين الأهلي والرجاء المغربي

كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل أزمة حقيقية بين النادي الأهلي ونظيره الرجاء البيضاوي على خلفية التعاقد مع يوسف بلعمري نجم الفريق المغربي.

قال الإعلامي خالد الغندور عبر تصريحات إذاعية : خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي غادر القاهرة متوجها إلي المغرب من أجل التعامل مع حالة غضب شديد سيطرت على مسؤولي نادي الرجاء المغربي.



أضاف: حالة الغضب لدى نادي الرجاء المغربي جاءت بسبب بطء النادي الأهلي في إنهاء إجراءات صفقة شراء يوسف بلعمري في الميركاتو الشتوي.

واصل: إدارة نادي الرجاء المغربي كانت تريد التراجع عن الإتفاق والعقود مع النادي الأهلي وعدم إتمام صفقة إنتقال يوسف بلعمري إلأي صفوف القلعة الحمراء.



شدد علي أن المفاجأة أن الدانماركي ييس توروب رفض إتمام الصفقة وتراجع عن رغبته في ضم اللاعب المغربي يوسف بلعمري ويرى أن الأولوية يجب أن تكون لاعب أجنبي.

لفت إلي أن إدارة النادي الأهلي تجري محاولات مع الدانماركي ييس توروب من أجل إقناعه التراجع عن موقفه الرافض لضم اللاعب المغربي يوسف بلعمري.

الأهلي يعرض جراديشارد في صفقة مهاجم كردي

تجري المفاوضات بين النادي الأهلي ونظيره آربيل العراقي لإنهاء ملف انتقال مصطفي قابيل مهاجم منتخب العراق الأولمبي من أصول كردية إلي صفوف القلعة الحمراء.

ودخل النادي الأهلي فى مفاوضات لضم مصطفي قابيل وانتقاله للدوري المصري عبر بوابة الشياطين الحمر.

وحصل النادي الأهلي على الضوء الأخضر من جانب الدانماركي ييس توروب لضم لاعب المنتخب الأولمبي العراقي مصطفي قابيل إلي صفوف المارد الأحمر فى ميركاتو الشتاء.

وأفادت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء طرحت عرضا بمقتضاه يتم انتقال السلوفيني نيتس جراديشارد مهاجم الشياطن الحمر فضلا عن مبلغ مالي نظيره انضمام مصطفي قابيل إلي القلعة الحمراء.

5 معلومات عن مهاجم الأهلي السوبر

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة الجزائري محمد الأمين رمضاوي مهاجم بارادو الجزائري خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وحصلت إدارة النادي الأهلي على الضوء الأخضر من جانب الدانماركي ييس توروب المدير الفني لإتمام صفقة ضم المهاجم الجزائري إلي صفوف القلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوي.

أبرز المعلومات عن مهاجم الأهلي المحتمل جاءت على النحو التالي:

1-المهاجم الجزائري محمد الأمين رمضاوي تبلغ قيمته التسويقية 500 ألف يورو

2-سوف يتم قيده تحت السن في حال التعاقد معه من جانب النادي الأهلي.



3- خاض محمد الأمين رمضاوي مع فريق بارادو الجزائري خلال الموسم الحالي 15مباراة أحرز خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

4- يمتلك الجزائري محمد الأمين رمضاوي مهارات فنية وسرعة عالية إلي جانب إجادة التسديد بالرأس .

5- يشارك محمد الأمين رمضاوي رفقة منتخب الجزائر تحت 20 سنة ويرتبط بعقد مع نادي بارادو ينتهي في 30 يونيو 2028.

رحيل حارس الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة عرض النجمه السعودي لضم مصطفي شوبير حارس الأهلي.

وأكد في تصريحات اذاعية عبر اثير “ اون سبورت اف ام ” “ بالنسبة لموضوع العرض بتاع مصطفى شوبير من نادي النجمة السعودي، حسب ما فهمت مش ليس حسب ما علمت حسب ما فهمت يعني من البعض إنه يعني الأهلي لا ينوي على الإطلاق فكرة إنه يعني يفرط في مصطفى شوبير”.

وأضاف قائلا : “ فيه حارس هيطلع إعارة خلال الأيام القليلة المقبلة من داخل النادي الأهلي، فهيبقى فيه ثلاث حراس موجودين ومعاهم الواعد حازم جمال فالأهلي غالباً أغلق الباب أمام رحيل مصطفى شوبير”.

وأكمل: “ده تاني عرض يجي له على فكرة من السعودية، وجاله في بداية السنة عرض من نادي الخلود، وجاله العرض ده من نادي النجمة السعودي”.