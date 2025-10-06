الأهلي في 24 ساعة| رحيل 3 نجوم وصفقة بيراميدز التبادلية وتجديد عقد الحريفة

شهدت الساعات الماضية عديد من الأحداث الساخنة داخل جدران النادي الأهلي وذلك نظرا لـ دخول مسؤلي القلعة الحمراء في مفاوضات لسد ثغرة الهجوم في صفوف المارد الأحمر.



كما شهدت القلعة الحمراء أنباء تواترت بشأن رحيل نجوم بـ صفوف الشياطين الحمر على سبيل الإعارة أو البيع النهائي وذلك بالتنسيق بين لجنة التخطيط ومجلس إدارة النادي الأهلي.





وشهدت أيضا جدران النادي الأهلي مفاوضات تجري على قدم وساق من أجل تجديد عقود نجوم الشياطين الحمر والتوصل إلي صيغة توافقية من أجل البقاء بصفوف المارد الأحمر نظرا لحاجة الفريق الأول لـ خدمات نجومه.صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز



كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي تفاصيل الصفقة التبادلية بين إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب ونظرائه في نادي بيراميدز خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير القادم.





قالت المصادر أن وليد صلاح الدين مدير الكرة في النادي الأهلي استغل علاقته الجيدة مع مسؤولي نادي بيراميدز وطلب التعاقد مع أسامة جلال مدافع الفريق السماوي.تابعت: تلقي مسؤلي النادي الأهلي موافقة من جانب مسؤلي نادي بيراميدز على التفريط في خدمات أسامة جلال لصالح الشياطين الحمر في الميركاتو الشتوي خلال انتقالات شهر يناير القادم.أضافت: إدارة نادي بيراميدز اشترطت من أجل الموافقة على انتقال أسامة جلال مدافع الفريق السماوي إلي صفوف القلعة الحمراء الحصول علي خدمات المالي اليو ديانج خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل.



استطردت: وليد صلاح الدين مدير الكرة فى النادي الأهلي طرح عرضا أمام إدارة نادي بيراميدز تضم انتقال مصطفى العش أو عمر كمال عبدالواحد إلي صفوف الفريق السماوي خلال الميركاتو الشتوي فى شهر يناير القادم.



واصلت المصادر: إدارة نادي بيراميدز رفضت عرض وليد صلاح الدين مدير الكرة فى النادي الأهلي وتمسكت بضم المالي إليو ديانج في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير القادم.



شدد على أن النادي الأهلي يواجه أزمة بشأن تجديد المالي إليو ديانج عقده في ظل رغبته فى العودة للمشاركة أساسيا بصفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لافتا إلي أن اللاعب يحق له التوقيع لأي نادي خلال الفترة القادمة.



تجديد ثنائي الأهلي



وافق ثنائي فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي أحمد عبدالقادر وحسين الشحات علي مبدأ التجديد لـ القلعة الحمراء لفترة قادمة.



وقالت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن هناك تعارضا بين عرض القلعة الحمراء وطلبات الثائي أحمد عبدالقادر وحسين الشحات سواء في مدة التعاقد أو الراتب.



أفادت المصادر أن هناك جلسة جديدة سيتم عقدها في قادم الأيام من أجل محاولة ترضية ثنائي فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي والتوصل إلى اتفاق لـ تجديد عقد كل منهما.



الأهلي يفاوض مهاجم فلسطيني



كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن دخول مسؤلي المارد الأحمر في مفاوضات لضم مهاجم فلسطيني الجنسية من أجل ضمه خلال فترة التعاقدات الشتوية في شهر يناير المقبل.



قال المصدر ذاته أن مسؤلي النادي الأهلي يرغبون في تدعيم خط الهجوم داخل صفوف كتيبة الشياطين الحمر نظرا لعدم قدرة محمد شريف على قيادة الخط الأمامي منذ عودته من الدوري السعودي بعد قضاؤه فترة إحترافية بصفوف نادي الخليج.أضاف: المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار تعرض للإصابة وابتعد عن صفوف النادي الأهلي في الآونة الأخيرة ولا يستطيع أن يتحمل قيادة هجوم النادي الأهلي بمفرده إلي جانب ضعف المردود الهجومي الذي يقدمه اللاعب فى المباريات الأخيرة.



واصل: النادي الأهلي يرغب بقوة فى إستقدام المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي الذي يُعد خياراً مميزاً لتعزيز خط الهجوم دون استهلاك مقاعد الأجانب نظراً لحصوله على الجنسية الفلسطينية التي يتم تعاملها بشكل مختلف في الدوري المصري.



رحيل 3 نجوم عن الأهلي



كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن إقتراب 3 نجوم من كتيبة الشياطين الحمر للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.



قال المصدر ذاته أن الأنظار داخل مجلس إدارة النادي الأهلى تتجه نحو اقتراب ثلاثة نجوم داخل القلعة الحمراء من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير 2026.



أضاف: يأتي رحيل النجوم الثلاثة عن صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المغربي أشرف داري نظرا لكثرة تعرضه للإصابة إلي جانب عمر كمال عبدالواحد بداعي عدم تقديمه مردودا جيدا وتكرار تعرضه لـ الإصابة منذ التعاقد معه إلي جانب محمد مجدي أفشة الذى تردد كثيرا رغبته في خوض تجربة إحترافية في الخليج علي سبيل الإعارة.



استطرد: رحيل النجوم الثلاثة عن صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية خلال شهر يناير القادم يأتي في إطار خطة الإدارة لتجديد الدماء وتصحيح المسار الفني استعدادًا لاستكمال الموسم الحالي.



شدد على أن رحيل الثلاثي المغربي أشرف داري ومحمد مجدي أفشة وعمر كمال عبدالواحد باتوا ضمن قائمة اللاعبين المرشحين بقوة لمغادرة صفوف المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير القادم 2026 القادم سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.