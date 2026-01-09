القط نيمبوس يتوقع فوز كوت ديفوار على مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة جديدة للقط الشهير «نيمبوس»، الذي اشتهر بتوقع نتائج المباريات الكبرى، وهو يتنبأ بفوز منتخب كوت ديفوار على حساب منتخب مصر، في المواجهة المرتقبة بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وظهر القط نيمبوس في الصورة وأمامه وعاءان يحملان اسمي المنتخبين، حيث اتجه لاختيار وعاء «Ivory Coast»، في إشارة رمزية لتوقعه فوز منتخب الأفيال على الفراعنة، في المباراة المقرر إقامتها يوم 10 يناير 2026، ضمن منافسات الدور الإقصائي للبطولة.

توقعات طريفة

وتأتي هذه التوقعات الطريفة قبل ساعات حاسمة من اللقاء، الذي يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل التاريخ الطويل من المواجهات القوية بين المنتخبين، وصعوبة التكهن بنتيجته على أرض الملعب، خاصة مع تقارب المستوى الفني والخبرة القارية.

تفاعل كبير مع القط نيمبوس

وعلى الرغم من الطابع الترفيهي لتوقعات القط نيمبوس، فإنها لاقت تفاعلًا كبيرًا بين الجماهير، بين من تعامل معها بروح الدعابة، ومن استعاد تجارب سابقة لحيوانات تنبأت بنتائج مباريات كبرى وأصابت في بعضها وأخطأت في أخرى.

مواجهة منتخب مصر وكوت ديفوار

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار بطموح بلوغ نصف النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب القاري، في حين يسعى منتخب الأفيال لتأكيد قوته والعودة إلى منصات التتويج، ليبقى الحسم الحقيقي بانتظار صافرة النهاية داخل المستطيل الأخضر، بعيدًا عن كل التوقعات غير الرسمية.