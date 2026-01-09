قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منطقة عسكرية مغلقة .. الجيش السوري يعلن حظر التجول في حي الشيخ مقصود بحلب
عربات الطعام تحت مظلة القانون .. شروط وترخيص وحدات الوجبات المتنقلة
أسرة الراحلة نيفين مندور تعلن براءتها ومحو بياناتها من السجلات الجنائية
القط نيمبوس يتوقع فوز كوت ديفوار على مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا
الجيش السوري يمنح مهلة أخيرة لإخلاء حي الشيخ مقصود تمهيدًا لعملية عسكرية محتملة
مفاجأة جديدة في أسعار الذهب| هذا سعر عيار 21 في مصر
الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل
تاريخ مواجهات المغرب والكاميرون في المباريات الرسمية وكأس الأمم الأفريقية
منخفض جوي يعصف بالقطاع.. نازحو غزة يواجهون العاصفة بخيام مهترئة
يصعب رصده.. حدث فلكي عن كوكب المريخ اليوم الجمعة
دعاء المغرب لتفريج الكرب وزوال كل ضائقة.. لا تفوت فرصة الاستجابة بعد الصلاة
شاهد.. غرفة ملابس منتخبي السنغال ومالي قبل اللقاء في كأس أمم إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

القط نيمبوس يتوقع فوز كوت ديفوار على مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا

القط «نيمبوس»
القط «نيمبوس»
إسلام مقلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة جديدة للقط الشهير «نيمبوس»، الذي اشتهر بتوقع نتائج المباريات الكبرى، وهو يتنبأ بفوز منتخب كوت ديفوار على حساب منتخب مصر، في المواجهة المرتقبة بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وظهر القط نيمبوس في الصورة وأمامه وعاءان يحملان اسمي المنتخبين، حيث اتجه لاختيار وعاء «Ivory Coast»، في إشارة رمزية لتوقعه فوز منتخب الأفيال على الفراعنة، في المباراة المقرر إقامتها يوم 10 يناير 2026، ضمن منافسات الدور الإقصائي للبطولة.

توقعات طريفة

وتأتي هذه التوقعات الطريفة قبل ساعات حاسمة من اللقاء، الذي يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل التاريخ الطويل من المواجهات القوية بين المنتخبين، وصعوبة التكهن بنتيجته على أرض الملعب، خاصة مع تقارب المستوى الفني والخبرة القارية.

تفاعل كبير مع القط نيمبوس

وعلى الرغم من الطابع الترفيهي لتوقعات القط نيمبوس، فإنها لاقت تفاعلًا كبيرًا بين الجماهير، بين من تعامل معها بروح الدعابة، ومن استعاد تجارب سابقة لحيوانات تنبأت بنتائج مباريات كبرى وأصابت في بعضها وأخطأت في أخرى.

مواجهة منتخب مصر وكوت ديفوار

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار بطموح بلوغ نصف النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب القاري، في حين يسعى منتخب الأفيال لتأكيد قوته والعودة إلى منصات التتويج، ليبقى الحسم الحقيقي بانتظار صافرة النهاية داخل المستطيل الأخضر، بعيدًا عن كل التوقعات غير الرسمية.

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

ألفا روميو

ألفا روميو تزيح الستار عن أيقونتها الجديدة جوليا كوادريفوليو

الفرامل

5 علامات تدل أنك بحاجة لاستبدال الفرامل فورًا

HyperOS 3

وداعا للتحديثات.. شاومي توقف دعم HyperOS لهواتف شاومي وبوكو التالية

بالصور

بكيلو حليب حضري أغلى نوع جبنة يتخطى سعر العبوة 300 جنيه .. الطريقة والاستخدامات

طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

