إجراء جديد داخل منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات

نجح الجهاز الإداري لـ منتخب مصر الوطني بالتنسيق مع اتحاد الكرة في إنهاء إجراءات سفر الظهير الأيسر محمد حمدي إلى ألمانيا.

جاء ذلك بعد الإصابة الصادمة التي تعرض لها محمد حمدى نجم منتخب مصر الوطني بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة بنين في دور الـ 16 من بطولة أمم أفريقيا.



ويواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن، نظيره كوت ديفوار مساء غد السبت ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، التي تحضتنها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر الماضي وحتى 18 يناير الجاري.



وتنطلق مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويدخلها الفر اعنة المباراة بحثًا عن استكمال مشواره نحو التتويج بالبطولة الثامنة، بينما يرغب فريق كوت ديفوار في الدفاع عن لقبه.