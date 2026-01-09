قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيراميدز يزاحم الأهلي في صفقة سوبر بـ ميركاتو الشتاء
صدقي صخر يحاول العودة لدينا الشربيني في الحلقات الأخيرة من "لا ترد ولا تستبدل"
مدرب كوت ديفوار يتحدث عن التحكيم في كأس الأمم الإفريقية
ضوء غير مرئي ينبعث من الكائنات الحية.. هل تتوهج الحياة في الخفاء؟
جماليات لغة الضاد في أمسية شعرية ببيت ثقافة القوصية
أحمد الفيشاوي يتذكر والدته الراحله بكلمات مؤثرة: إلى أن نلتقي
محافظ حلب: قوى الأمن الداخلي انتشرت خلال ساعات الليل في حيي الأشرفية وبني زيد
إجراء جديد داخل منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات
مساعدات نقدية واستثنائية لـ محدودى الدخل .. وهذه حالات وقفها بالقانون
محافظة بورسعيد تكشف عن أسباب انقطاع المياه وضعفها في عدد من الأحياء ومدينة بورفؤاد
تريزيجيه: كوت ديفوار منتخب قوي ومواجهته نهائي مبكر لأمم أفريقيا| فيديو
التضامن تنظم قافلة شاملة لرعاية كبار السن المنتقلين من دور غير مرخصة بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تريزيجيه: نمتلك أفضل لاعبين في العالم وجاهزون للقاء كوت ديفوار.. فيديو

تريزيجيه
تريزيجيه
يسري غازي

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مواجهة كوت ديفوار المقررة إقامتها مساء غد السبت، في ربع نهائي أمم أفريقيا، تعتبر نهائياً مبكراً، مشدداً في الوقت نفسه على أن لاعبي الفراعنة على قدر المسئولية وسيحققون المطلوب.

وأضاف تريزيجيه في المؤتمر الصحفي للمباراة ، أن مصر تمتلك لاعبين كباراً وقادرين على التأهل لنصف النهائي، وإسعاد الشعب المصري، مشيراً إلى أن المنتخب يمتلك أفضل لاعبين في العالم، وكذلك أفضل اللاعبين، الذين يلعبون في الدوري المصري، وهم الأفضل في أفريقيا وفي مراكزهم وجاهزون للفوز  على. الأفيال.

وأوضح لاعب وسط الفراعنة، أنه يبذل مجهودات كبيرة للحاق بمباراة كوت ديفوار، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة بنين، مؤكداً أنه تحت أمر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن في أي وقت.

واختتم نجم الأهلي ومنتخب مصر، تصريحاته، بأنه وزملاءه سيقاتلون لتحقيق الفوز على الأفيال والتأهل لدور الأربعة بكأس أمم المغرب، لمواصلة مشوار البطولة.

يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى دور الثمانية في كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب حالياً بعد الفوز على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ثمن النهائي للبطولة.

تريزيجيه حسام حسن منتخب مصر كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا

