تريزيجيه: نمتلك أفضل لاعبين في العالم وجاهزون للقاء كوت ديفوار.. فيديو

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مواجهة كوت ديفوار المقررة إقامتها مساء غد السبت، في ربع نهائي أمم أفريقيا، تعتبر نهائياً مبكراً، مشدداً في الوقت نفسه على أن لاعبي الفراعنة على قدر المسئولية وسيحققون المطلوب.

وأضاف تريزيجيه في المؤتمر الصحفي للمباراة ، أن مصر تمتلك لاعبين كباراً وقادرين على التأهل لنصف النهائي، وإسعاد الشعب المصري، مشيراً إلى أن المنتخب يمتلك أفضل لاعبين في العالم، وكذلك أفضل اللاعبين، الذين يلعبون في الدوري المصري، وهم الأفضل في أفريقيا وفي مراكزهم وجاهزون للفوز على. الأفيال.

وأوضح لاعب وسط الفراعنة، أنه يبذل مجهودات كبيرة للحاق بمباراة كوت ديفوار، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة بنين، مؤكداً أنه تحت أمر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن في أي وقت.

واختتم نجم الأهلي ومنتخب مصر، تصريحاته، بأنه وزملاءه سيقاتلون لتحقيق الفوز على الأفيال والتأهل لدور الأربعة بكأس أمم المغرب، لمواصلة مشوار البطولة.

يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى دور الثمانية في كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب حالياً بعد الفوز على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ثمن النهائي للبطولة.