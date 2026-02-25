قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد طلعت: بالأرقام خوان بيزيرا يتفوق على تريزيجيه
مداهمة بؤر إجرامية وضبط 3.5 طن مخدرات بقيمة 240 مليون جنيه
رئيس الوزراء يعتمد حوافز استثمارية جغرافية لتعميق التصنيع المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي
وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان تنسيق المواقف إزاء غزة والسودان
بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية
الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
بميزات ثورية ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

ميزات هاتف Realme C83 5G
ميزات هاتف Realme C83 5G
لمياء الياسين

في نوفمبر 2025، كشفت ريلمي النقاب عن هاتف ريلمي C85  والآن، أكدت الشركة أنها ستكشف النقاب عن هاتف C83 في 7 مارس وعلى الرغم من كونه هاتفًا منخفض التكلفة يدعم تقنية الجيل الخامس، يتميز هاتف Realme C83 5G بشاشة ذات معدل تحديث 144 هرتز

ميزات هاتف Realme C83 5G

يأتي هاتف Realme C83 5G ببطارية سعة 7000 مللي أمبير، توفر 15.6 ساعة من اللعب، و27.7 ساعة من تشغيل الفيديو، و58.5 ساعة من المكالمات، و890 ساعة في وضع الاستعداد. وتؤكد Realme أن البطارية ستدوم حتى ست سنوات. كما يدعم الهاتف الشحن العكسي والشحن المباشر.  
يأتي الهاتف بالعديد من الميزات أبرزها مقاومة الصدمات و للغبار والماء  ويأتي الهاتف بلونين وهما البنفسجي والأخضر  أما باقي التفاصيل فلا تزال طي الكتمان.

ميزات هاتف Realme C83 5G

مواصفات هاتف Realme C83 5G

على الجانب الآخر تم رصد هاتف C83،  مؤخرًا على منصة Geekbench مزودًا بشريحة Dimensity 6300 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت ونظام Android 16. في الوقت الحالي

 أما من حيث المواصفات الداخلية، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف مزودًا بمعالج Dimensity 6300، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت.

مواصفات هاتف Realme C83 5G

سعر هاتف Realme C83 5G

بحسب تسريب حديث من موقع Xpert Pick ، سيتوفر هاتف C83 بثلاثة خيارات، هي4 جيجابايت + 64 جيجابايت، و4 جيجابايت + 128 جيجابايت، و6 جيجابايت + 128 جيجابايت. ومن المتوقع أن تتراوح أسعار هذه الخيارات بين 13,499 و14,499 و17,999 روبية هندية على التوالي.

هاتف ريلمي هاتف ريلمي C85 هاتف C83 ذاكرة وصول عشوائي سعة تخزين داخلية ميزات هاتف Realme C83 5G

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

