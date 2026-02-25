بميزات ثورية ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

في نوفمبر 2025، كشفت ريلمي النقاب عن هاتف ريلمي C85 والآن، أكدت الشركة أنها ستكشف النقاب عن هاتف C83 في 7 مارس وعلى الرغم من كونه هاتفًا منخفض التكلفة يدعم تقنية الجيل الخامس، يتميز هاتف Realme C83 5G بشاشة ذات معدل تحديث 144 هرتز

ميزات هاتف Realme C83 5G

يأتي هاتف Realme C83 5G ببطارية سعة 7000 مللي أمبير، توفر 15.6 ساعة من اللعب، و27.7 ساعة من تشغيل الفيديو، و58.5 ساعة من المكالمات، و890 ساعة في وضع الاستعداد. وتؤكد Realme أن البطارية ستدوم حتى ست سنوات. كما يدعم الهاتف الشحن العكسي والشحن المباشر.

يأتي الهاتف بالعديد من الميزات أبرزها مقاومة الصدمات و للغبار والماء ويأتي الهاتف بلونين وهما البنفسجي والأخضر أما باقي التفاصيل فلا تزال طي الكتمان.

ميزات هاتف Realme C83 5G

مواصفات هاتف Realme C83 5G

على الجانب الآخر تم رصد هاتف C83، مؤخرًا على منصة Geekbench مزودًا بشريحة Dimensity 6300 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت ونظام Android 16. في الوقت الحالي

أما من حيث المواصفات الداخلية، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف مزودًا بمعالج Dimensity 6300، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت.

مواصفات هاتف Realme C83 5G

سعر هاتف Realme C83 5G

بحسب تسريب حديث من موقع Xpert Pick ، سيتوفر هاتف C83 بثلاثة خيارات، هي4 جيجابايت + 64 جيجابايت، و4 جيجابايت + 128 جيجابايت، و6 جيجابايت + 128 جيجابايت. ومن المتوقع أن تتراوح أسعار هذه الخيارات بين 13,499 و14,499 و17,999 روبية هندية على التوالي.