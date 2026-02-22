قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بميزات ثورية.. إليك أفضل هواتف ذكية في 2026

هواتف ريلمي
هواتف ريلمي
لمياء الياسين

يعتبر كل من Vivo V70 و Realme 16 Pro+ 5G من أحدث الهواتف الذكية التي تتنافس في فئة الهواتف المتوسطة إلى الرائدة.

يتميز كلا الهاتفين بمواصفات قوية، بما في ذلك شاشات عرض ممتازة ومعالجات قوية وأنظمة كاميرا متطورة، مما يجعلهما منافسين مباشرين في هذا المجال.
إليك مواصفات كل منهما لمساعدتك في تحديد الهاتف الذي يلبي احتياجاتك بشكل أفضل.

هاتفا Vivo V70 وV70 Elite
 

يتميز هاتف Vivo V70 بتصميم ذي حواف مسطحة وإطار معدني وقد ركزت شركة Vivo على جعل الهاتف مريحًا للاستخدام، فهو يتميز بحجمه المريح الذي يضمن سهولة الإمساك به بيد واحدة. يتوفر الهاتف بألوان متعددة مثل الأحمر ، والأصفر ، والأسود .

يتميز هاتف Vivo V70 بشاشة AMOLED مسطحة مقاس 6.59 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 5000 شمعة.

هاتفا Vivo V70 وV70 Elite

 أما هاتف Realme 16 Pro فيقدم شاشة OLED مسطحة أكبر قليلاً مقاس 6.8 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث أسرع يبلغ 144 هرتز وتصل شاشة Realme إلى سطوع يصل إلى 6500 شمعة، مما يجعلها مثالية للاستخدام في الهواء الطلق.

على الرغم من أن كلا الشاشتين حاصلتان على شهادة HDR10+، إلا أن معدل التحديث الأعلى والشاشة الأكثر سطوعًا في Realme يمنحانها الأفضلية في هذه الفئة.

سرعات قراءة وكتابة أسرع

يعتمد كل من هاتفي Vivo V70 و Realme 16 Pro+ على معالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع، المصنّع بتقنية 4 نانومتر. وبينما يتميز كلا الجهازين بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X، يستخدم Vivo V70 ذاكرة تخزين UFS 4.1، مما يوفر سرعات قراءة وكتابة أسرع مقارنةً بذاكرة UFS 3.1 في Realme 16 Pro+.

يتميز كلا الهاتفين بنظام تبريد بغرفة بخار، ويقدمان أداءً ممتازًا للألعاب والمهام الثقيلة. يُوفر هاتف Vivo اهتزازًا رباعي الأبعاد للألعاب مع محرك خطي على المحور X لتجربة لعب غامرة، بينما يُضيف هاتف Realme ميزات مدرب الألعاب المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتي تُقدم رؤى وأدوات مفيدة للاعبين.

مواصفات التصوير 

يتميز هاتف Vivo V70 بإعداد كاميرا ثلاثية من تصميم شركة Zeiss ويشمل مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة، وعدسة تقريب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x وتقريب رقمي يصل إلى 100x، ومستشعرًا فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

يستخدم هاتف Realme 16 Pro+ كاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر Samsung HP5. كما يتضمن عدسة تقريب بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب رقمي يصل إلى 120x، بالإضافة إلى مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

تقدم شركة Realme مكونات كاميرا أقوى على الورق، لكن شركة Vivo قد تقدم نتائج أكثر اتساقًا في الواقع العملي، خاصة في المشاهد ذات الإضاءة المنخفضة ودقة الألوان.

أسعار وتوافر

يبلغ سعر هاتف Vivo V70 45,999 روبية هندية للنسخة الأساسية 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، بينما تبلغ تكلفة طراز 12 جيجابايت + 256 جيجابايت 49,999 روبية هندية.

تم إطلاق هاتف Realme 16 Pro+ في البداية بسعر 39,999 روبية هندية لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، ولكن الزيادة الأخيرة في الأسعار رفعت السعر المبدئي إلى 43,999 روبية هندية.

