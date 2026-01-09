تريزيجيه: سنقاتل من أجل الفوز ومواجهة كوت ديفوار نهائي مبكر

علق محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر عن المباراة التي يخوضها الفراعنة أمام نظيره كوت ديفوار ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية.



قال تريزيجيه عبر المؤتمر الصحفي قبل مباراة كوت ديفوار: مواجهة كوت ديفوار نهائي مبكر.. وجاهز لمباراة الغد.



ويخوض منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في المباراة التي تجمع بينهما ضمن دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، على ملعب نظيره أدرار بمدينة أكادير.



وأضاف تريزيجيه: مباراة كوت ديفوار بمثابة نهائي مبكر، نعلم أن لديهم لاعبين يلعبون في أفضل المستويات، وأكبر الأندية، لكننا مستعدون بشكل جيد، ونمتلك خط دفاع على أعلى مستوى، وكذلك خط هجومنا قوي للغاية، وفي كل مباراة نصنع فرصًا كبيرة.



واصل تريزيجيه: نمتلك لاعبين كبار وقادرين على التأهل وإسعاد الشعب المصري، ونمتلك أفضل لاعبين في العالم وأفضل اللاعبين الذين يلعبون في الدوري المصري هم الأفضل في إفريقيا وفي مراكزهم وجاهزون للفوز، مشيرًا إلى أن المنتخب يمتلك خط دفاع على أعلى مستوى.



وقال تريزجيه أيضا: أبذل مجهودات كبيرة للحاق بمباراة كوت ديفوار وجاهز للقاء، وتحت أمر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن في أي وقت، موضحًا أن الجهاز الطبي للمنتخب بدأ عمله معي عقب مباراة بنين مباشرة.



واختتم محمود حسن تريزيجيه تصريحاته قائلًا: مثلما قلت من قبل كل مباراة هي نهائي بالنسبة لنا، مؤكدًا أننا سنقاتل لتحقيق الفوز والتأهل لدور الأربعة.