قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من 2025/2026
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تريزيجيه: سنقاتل من أجل الفوز ومواجهة كوت ديفوار نهائي مبكر

تريزيجيه
تريزيجيه
يسري غازي

علق محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر عن المباراة التي يخوضها الفراعنة أمام نظيره كوت ديفوار ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية.

قال تريزيجيه عبر المؤتمر الصحفي قبل مباراة كوت ديفوار: مواجهة كوت ديفوار نهائي مبكر.. وجاهز لمباراة الغد.


ويخوض منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في المباراة التي تجمع بينهما ضمن دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، على ملعب نظيره أدرار بمدينة أكادير.

وأضاف تريزيجيه: مباراة كوت ديفوار بمثابة نهائي مبكر، نعلم أن لديهم لاعبين يلعبون في أفضل المستويات، وأكبر الأندية، لكننا مستعدون بشكل جيد، ونمتلك خط دفاع على أعلى مستوى، وكذلك خط هجومنا قوي للغاية، وفي كل مباراة نصنع فرصًا كبيرة.

واصل تريزيجيه: نمتلك لاعبين كبار وقادرين على التأهل وإسعاد الشعب المصري، ونمتلك أفضل لاعبين في العالم وأفضل اللاعبين الذين يلعبون في الدوري المصري هم الأفضل في إفريقيا وفي مراكزهم وجاهزون للفوز، مشيرًا إلى أن المنتخب يمتلك خط دفاع على أعلى مستوى.

وقال تريزجيه أيضا: أبذل مجهودات كبيرة للحاق بمباراة كوت ديفوار وجاهز للقاء، وتحت أمر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن في أي وقت، موضحًا أن الجهاز الطبي للمنتخب بدأ عمله معي عقب مباراة بنين مباشرة.

واختتم محمود حسن تريزيجيه تصريحاته قائلًا: مثلما قلت من قبل كل مباراة هي نهائي بالنسبة لنا، مؤكدًا أننا سنقاتل لتحقيق الفوز والتأهل لدور الأربعة.

تريزيجيه منتخب مصر حسام حسن كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

مايلي

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

مختار غباشي

مختار غباشي: ما يحدث في إيران الآن لا يمكن أن نفصله عما يحدث في فلسطين

صورة ارشيفية

انسحاب الحافلات من حي الشيخ مقصود في حلب دون إخراج مسلحي قسد..تفاصيل

أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

أزهري: الاحترام المتبادل أساس استقرار الأسرة وبناء البيوت السعيدة

بالصور

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد