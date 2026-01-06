وليد صلاح الدين يطمئن على تريزيجيه بعد إصابته مع منتخب مصر أمام بنين

قال وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تواصل مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للاطمئنان على حالته، بعد تعرضه للإصابة بتمزق في أربطة الكاحل، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني بمباراة بنين، التي أقيمت أمس، الاثنين، في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

الأهلي يطمئن على تريزيجيه

واستفسر مدير الكرة من تريزيجيه عن حجم الإصابة، بعد الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها بمعرفة الجهاز الطبي للمنتخب، متمنيًا له الشفاء العاجل، والعودة إلى الملاعب، بعد خضوعه للبرنامج العلاجي والتأهيلي.

وأكد مدير الكرة أنه تواصل مع لاعبي الفريق الدوليين؛ للاطمئنان على حالتهم، وتقديم التهنئة لهم بعد تأهل المنتخب إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها النجم محمود حسن «تريزيجيه»، أثبتت إصابته بتمزق في أربطة الكاحل.

وأوضح «أبو العلا» أن الجهاز الطبي بدأ بالفعل برنامجا علاجيا وتأهيليا مكثفا للاعب، بهدف تجهيزه للحاق بمباريات المنتخب المتبقية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة بنين في دور الـ16.