جامعة القاهرة تطلق برنامج "قادة أعمال المستقبل" بالتعاون مع الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى

أطلقت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، برنامج “قادة أعمال المستقبل” وهو برنامج مجاني برعاية جامعة القاهرة والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي واتحاد الجامعات العربية.

وأوضح د.محمد سامى عبدالصادق أن إطلاق الجامعة لهذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب العربى، وإعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل والتحول الرقمى.

وأضاف رئيس الجامعة أن البرنامج يستهدف تأهيل المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية في مجال ريادة الأعمال من خلال محتوى تدريبي متكامل يمتد إلى 40 ساعة تعليمية، ويتضمن ٧ مراحل دراسية تشمل أساسيات علم الأعمال، وصفات القائد وقدراته، وإدارة المشروعات الصغيرة، وتوليد الأفكار الابتكارية ودراسة جدواها، والتخطيط الاستراتيجي وإعداد خطة العمل، وتأسيس المشروع وتجهيزه للتشغيل، بالإضافة إلى الإدارة الاحترافية للمشروعات.

وأشار د.محمد سامى عبدالصادق إلى أن البرنامج يراعي متطلبات المستقبل والتكنولوجيا الرقمية المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من الحصول على البرنامج سيحصل المشترك علي شهادة احترافية معتمدة من جامعة القاهرة والمنصة العربية للتعليم الرقمي بما يعزز من فرص الخريجين في سوق العمل ويدعم توجههم نحو تأسيس مشروعاتهم الخاصة بكفاءة واحترافية.

ومن جابنه أكد الدكتور معتز سيد عبدالله مساعد رئيس الجامعة ومنسق البرنامج انه يمثل خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال داخل الجامعة وخارجها، وهو لا يقتصر على تقديم معارف نظرية، بل يركز على بناء عقلية ريادية قادرة على تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والنمو، لافتًا إلى أنه علي الراغبين في التسجيل بالبرنامج الدخول على الموقع الآتي: edu4arab.org

وأضاف د.معتز عبدالله أن المحتوى التدريبي صُمم بعناية ليتوافق مع أحدث المعايير الدولية في تعليم ريادة الأعمال، ويجمع بين أساسيات علم الأعمال، ومهارات القيادة، وإعداد دراسات الجدوى، والتخطيط الاستراتيجي، وتأسيس المشروع وإدارته باحترافية، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك أدوات المنافسة في بيئة أعمال سريعة التغير، مشيرًا إلى أن التعاون مع المنصة العربية للتعليم الرقمي يعكس توجه جامعة القاهرة نحو توسيع نطاق التأثير إقليميًا، وإتاحة برامج تدريبية مرنة وعالية الجودة تدعم الشباب العربي الطموح، وتقدم مبادرات مبتكرة تسهم في تمكين رواد الأعمال وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.