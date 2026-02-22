قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بصوت السديس.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
عناصر الخدمة السرية ينهون حياة رجل حاول اقتحام منتجع ترامب في فلوريدا
مسئول سابق في الـ CIA: الضربة الأميركية على إيران قد تكون خلال 48 ساعة
رامز جلال ساخرا من مصطفى غريب: تباع على تريلا.. وشنبه زي جناحات الطيارة
رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تطلق برنامج "قادة أعمال المستقبل" بالتعاون مع الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أطلقت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، برنامج “قادة أعمال المستقبل” وهو برنامج مجاني برعاية جامعة القاهرة والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي واتحاد الجامعات العربية.

وأوضح د.محمد سامى عبدالصادق أن إطلاق الجامعة لهذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب العربى، وإعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل والتحول الرقمى.

وأضاف رئيس الجامعة أن البرنامج يستهدف تأهيل المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية في مجال ريادة الأعمال من خلال محتوى تدريبي متكامل يمتد إلى 40 ساعة تعليمية، ويتضمن ٧ مراحل دراسية تشمل أساسيات علم الأعمال، وصفات القائد وقدراته، وإدارة المشروعات الصغيرة، وتوليد الأفكار الابتكارية ودراسة جدواها، والتخطيط الاستراتيجي وإعداد خطة العمل، وتأسيس المشروع وتجهيزه للتشغيل، بالإضافة إلى الإدارة الاحترافية للمشروعات.

وأشار د.محمد سامى عبدالصادق إلى أن البرنامج يراعي متطلبات المستقبل والتكنولوجيا الرقمية المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من الحصول على البرنامج سيحصل المشترك علي شهادة احترافية معتمدة من جامعة القاهرة والمنصة العربية للتعليم الرقمي بما يعزز من فرص الخريجين في سوق العمل ويدعم توجههم نحو تأسيس مشروعاتهم الخاصة بكفاءة واحترافية.

ومن جابنه أكد الدكتور معتز سيد عبدالله مساعد رئيس الجامعة ومنسق البرنامج انه يمثل خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال داخل الجامعة وخارجها، وهو لا يقتصر على تقديم معارف نظرية، بل يركز على بناء عقلية ريادية قادرة على تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والنمو، لافتًا إلى أنه علي الراغبين في التسجيل بالبرنامج الدخول على الموقع الآتي: edu4arab.org

وأضاف د.معتز عبدالله أن المحتوى التدريبي صُمم بعناية ليتوافق مع أحدث المعايير الدولية في تعليم ريادة الأعمال، ويجمع بين أساسيات علم الأعمال، ومهارات القيادة، وإعداد دراسات الجدوى، والتخطيط الاستراتيجي، وتأسيس المشروع وإدارته باحترافية، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك أدوات المنافسة في بيئة أعمال سريعة التغير، مشيرًا إلى أن التعاون مع المنصة العربية للتعليم الرقمي يعكس توجه جامعة القاهرة نحو توسيع نطاق التأثير إقليميًا، وإتاحة برامج تدريبية مرنة وعالية الجودة تدعم الشباب العربي الطموح، وتقدم مبادرات مبتكرة تسهم في تمكين رواد الأعمال وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

جامعة القاهرة قادة أعمال المستقبل الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد