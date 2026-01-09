فرص تريزيجيه في اللحاق بمباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

كشف محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، تطورات إصابته وفرص لحاقه بمباراة كوت ديفوار في بطولة أمم أفريقيا.

وقال تريزيجيه خلال المؤتمر الصحفي: “في أي وقت يحتاجني منتخب مصر أنا جاهز وأسعى إلى إنهاء برنامجي التأهيلي بعد الإصابة التي تعرضت لها أمام بنين”.

وبدأ محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر الأول تدريباته التأهيلية للتخلص من الإصابة التي تعرض لها، خلال مباراة بنين الماضية في أمم أفريقيا.

كان الدكتور محمد ابو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أكد أن الأشعة أثبتت إصابة محمود تريزيجيه لاعب الفراعنة، بتمزق في أربطة الكاحل وجار تجهيزه للحاق بمباراة كوت ديفوار.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن تريزيجيه خضع إلي فحص طبي خلال الساعات الماضية للوقوف علي مدي إصابته.