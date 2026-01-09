حضورك في القلب لا يغيب.. حازم إمام يحيي ذكرى رحيل والده

أحيا حازم إمام، نجم الزمالك السابق، ذكرى رحيل والده، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب إمام: “مرت عشرة سنوات على رحيلك وما زال حضورك في القلب لا يغيب رحمك الله واسكنك فسيح جناته”.

حازم امام

من جانب آخر، وجّه حازم إمام انتقادات فنية لطريقة توظيف بعض لاعبي منتخب مصر، وعلى رأسهم محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أن اللاعب لم يظهر بمستواه المعتاد بسبب إشراكه في مركز غير مناسب.

وأوضح إمام أن تريزيجيه ليس صانع ألعاب، بل لاعب جناح أو لاعب وسط مائل للجهة اليسرى، يعتمد على الاختراق والتسديد أو إرسال العرضيات، وليس التحرك بين الخطوط أو لعب الكرات الثنائية القصيرة.

وأشار إلى أن إشراك تريزيجيه في أدوار غير مناسبة أفقد المنتخب خطورته الهجومية، خاصة في ظل عدم منح إبراهيم عادل المساحة الكافية، ما جعل الفريق يمتلك جناحين على الورق فقط دون استغلال حقيقي لقدراتهما داخل الملعب.