رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
رفده من الشغل.. شاب يطعن مديره ثم ينهي حياته داخل مطعم بالعجوزة.. تفاصيل صادمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حضورك في القلب لا يغيب.. حازم إمام يحيي ذكرى رحيل والده

حازم إمام
حازم إمام
سارة عبد الله

أحيا حازم إمام، نجم الزمالك السابق، ذكرى رحيل والده، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب إمام: “مرت عشرة سنوات على رحيلك وما زال حضورك في القلب لا يغيب رحمك الله واسكنك فسيح جناته”. 

حازم امام

من جانب آخر، وجّه حازم إمام انتقادات فنية لطريقة توظيف بعض لاعبي منتخب مصر، وعلى رأسهم محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أن اللاعب لم يظهر بمستواه المعتاد بسبب إشراكه في مركز غير مناسب.

وأوضح إمام أن تريزيجيه ليس صانع ألعاب، بل لاعب جناح أو لاعب وسط مائل للجهة اليسرى، يعتمد على الاختراق والتسديد أو إرسال العرضيات، وليس التحرك بين الخطوط أو لعب الكرات الثنائية القصيرة.

وأشار إلى أن إشراك تريزيجيه في أدوار غير مناسبة أفقد المنتخب خطورته الهجومية، خاصة في ظل عدم منح إبراهيم عادل المساحة الكافية، ما جعل الفريق يمتلك جناحين على الورق فقط دون استغلال حقيقي لقدراتهما داخل الملعب.

حازم إمام الزمالك ذكرى رحيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

مايلي

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

محطات القطار الكهربائي

أحدث تصوير جوي لأعمال الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة - مطروح| شاهد

وفد نقابة البترول والكيماويات بتركيا خلال زياته للقاهرة

ماذا فعل وفد نقابة البترول والكيماويات التركية في القاهرة؟

وزيرة التخطيط ورئيس المجلس القومي لذوي الإعاقة

إيمان كريم تبحث إدراج ملف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية

بالصور

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

