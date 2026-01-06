قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار صلاة الفجر الصحيحة.. رددها كما أوصى النبي
خطيب بنتها وراء خنقها.. كشف غموض مقــ.تل سيدة داخل شقتها بطنطا
رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله
أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا
ليس صانع ألعاب.. حازم إمام ينتقد توظيف تريزيجيه في مباراة بنين
عالم مليء بالفوضى.. الرئيس الصيني يدعو لاحترام القانون الدولي
محمد شبانة يكشف سر تصريحات محمد صلاح عن لاعبي منتخب مصر
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-1-2026 في البنوك المصرية
غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين
دعاء 17 شهر رجب يفرج الله همك.. ردده في وقت الفجر
مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات: ما فعلته أمريكا في فنزويلا بلطجة دولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليس صانع ألعاب.. حازم إمام ينتقد توظيف تريزيجيه في مباراة بنين

تريزيجيه
تريزيجيه
رباب الهواري

وجّه حازم إمام انتقادات فنية لطريقة توظيف بعض لاعبي منتخب مصر، وعلى رأسهم محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أن اللاعب لم يظهر بمستواه المعتاد بسبب إشراكه في مركز غير مناسب.

وأوضح إمام أن تريزيجيه ليس صانع ألعاب، بل لاعب جناح أو لاعب وسط مائل للجهة اليسرى، يعتمد على الاختراق والتسديد أو إرسال العرضيات، وليس التحرك بين الخطوط أو لعب الكرات الثنائية القصيرة.

وأشار إلى أن إشراك تريزيجيه في أدوار غير مناسبة أفقد المنتخب خطورته الهجومية، خاصة في ظل عدم منح إبراهيم عادل المساحة الكافية، ما جعل الفريق يمتلك جناحين على الورق فقط دون استغلال حقيقي لقدراتهما داخل الملعب.

وأضاف أن المنتخب افتقد الفاعلية الهجومية داخل منطقة الجزاء، خاصة في ظل عدم الاعتماد على رأس حربة تقليدي، وهو ما جعل العرضيات بلا جدوى في كثير من الأوقات.

كما تطرق إمام إلى أداء عمر مرموش، موضحًا أن اللاعب يتميز بالانطلاق في المساحات الواسعة، لكن عندما تغلق الفرق المنافسة المساحات، تقل فاعليته داخل منطقة الجزاء.

تريزيجية منتخب مصر حسام حسن اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

سعر الجنيه الذهب

300 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

الشرنوبي

أول يوم في التلاتينات مختلف.. محمد الشرنوبي يحتفل بعيد ميلاده

لقاء الخميسي

أعوذ بالله من الغدر والخيانة.. منة القيعي تعلق على أزمة لقاء الخميسي

ياسمينا العبد

الحلقة 22.. ياسمينا العبد العقل المدبر في مسلسل ميد ترم

بالصور

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

مبكبكة
مبكبكة
مبكبكة

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد