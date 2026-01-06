ليس صانع ألعاب.. حازم إمام ينتقد توظيف تريزيجيه في مباراة بنين

وجّه حازم إمام انتقادات فنية لطريقة توظيف بعض لاعبي منتخب مصر، وعلى رأسهم محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أن اللاعب لم يظهر بمستواه المعتاد بسبب إشراكه في مركز غير مناسب.

وأوضح إمام أن تريزيجيه ليس صانع ألعاب، بل لاعب جناح أو لاعب وسط مائل للجهة اليسرى، يعتمد على الاختراق والتسديد أو إرسال العرضيات، وليس التحرك بين الخطوط أو لعب الكرات الثنائية القصيرة.

وأشار إلى أن إشراك تريزيجيه في أدوار غير مناسبة أفقد المنتخب خطورته الهجومية، خاصة في ظل عدم منح إبراهيم عادل المساحة الكافية، ما جعل الفريق يمتلك جناحين على الورق فقط دون استغلال حقيقي لقدراتهما داخل الملعب.

وأضاف أن المنتخب افتقد الفاعلية الهجومية داخل منطقة الجزاء، خاصة في ظل عدم الاعتماد على رأس حربة تقليدي، وهو ما جعل العرضيات بلا جدوى في كثير من الأوقات.

كما تطرق إمام إلى أداء عمر مرموش، موضحًا أن اللاعب يتميز بالانطلاق في المساحات الواسعة، لكن عندما تغلق الفرق المنافسة المساحات، تقل فاعليته داخل منطقة الجزاء.