الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم
الوطنية للانتخابات: إبطال التصويت في لجنة 45 أبو حمص بـ البحيرة
رياضة

تريزيجيه: نحترم بنين لكن هدفنا اللقب لإسعاد الشعب المصري

تريزيجيه
تريزيجيه

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، جاهزية المنتخب الكاملة لمواجهة بنين في المباراة المرتقبة غدًا، الاثنين، مشددًا على احترامه الكامل لجميع المنتخبات المشاركة.

وقال تريزيجيه، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، إن لاعبي المنتخب تابعوا العديد من مباريات منتخب بنين بشكل جيد، مؤكدًا: «نحترم المنافس، ونعمل على الظهور بشكل قوي من أجل إسعاد الشعب المصري».

وأضاف أن المنتخب الوطني يتواجد في المغرب لهدف واحد فقط، وهو التتويج باللقب، وإسعاد الجماهير المصرية التي تساند الفريق في كل الأوقات.

وتحدث تريزيجيه عن الأداء الهجومي للمنتخب، موضحًا أن الوصول إلى مرمى المنافس في أكثر من مناسبة خلال كل مباراة يُعد أمرًا إيجابيًا، مشيرًا إلى أن إهدار الفرص وارد في كرة القدم، لكن اللاعبين يعملون مع الجهاز الفني خلال التدريبات على استغلال أنصاف الفرص وتحسين الفاعلية الهجومية.

وأكد لاعب المنتخب أن الوصول إلى مرمى المنافس في المباريات الثلاث الماضية بهذه الأرقام يُعد تطورًا ملحوظًا، لافتًا إلى أن المنتخب في السابق لم يكن يصل لهذه المعدلات.

واختتم تريزيجيه تصريحاته بالتأكيد على أن جميع اللاعبين لديهم هدف واحد، ويتعاملون كأسرة واحدة داخل المعسكر، من أجل تحقيق طموحات الجماهير المصرية.

تريزيجيه منتخب مصر بنين كأس أمم إفريقيا محمد صلاح

