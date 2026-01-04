ثنائي منتخب مصر خارج مباراة بنين.. اعرف السبب

قرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد حارس مرمى «الفراعنة» من قائمة الفريق في المواجهة المرتقبة أمام منتخب بنين، المقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ الاثنين، على استاد «أدرار» بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، إن محمد صبحي سيخرج من قائمة المباراة، بسبب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، التي تسمح بقيد 26 لاعبًا فقط في كل مباراة، بينما تضم قائمة المنتخب 28 لاعبًا.

وأضاف شوبير أن لاعب الوسط مهند لاشين يحاول اللحاق بالمباراة، إلا أن فرص مشاركته تبدو صعبة للغاية، مؤكدًا أن اللاعب سيكون خارج قائمة اللقاء.

وبذلك يتأكد غياب الثنائي محمد صبحي ومهند لاشين عن قائمة منتخب مصر في مواجهة بنين