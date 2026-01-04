خطة طوارئ.. تحضيرات خاصة لمنتخب مصر في المران الختامي لمواجهة بنين

تترقب جماهير الكرة العربية مباراة منتخب مصر أمام بنين، المقرر إقامتها غدًا الإثنين ضمن منافسات دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة السادسة مساءً على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

ويخوض منتخب مصر، اليوم الأحد، تدريبات خاصة على ركلات الترجيح، تحسبًا للجوء إليها في حال انتهاء المباراة بالتعادل.

قرر الجهاز الفني للفراعنة التدريب بأحذية مناسبة للمطر، بعد ورود توقعات بهطول أمطار غدًا في مدينة أغادير، مع اصطحاب هذه الأحذية إلى ملعب المباراة تحسبًا لأي ظروف جوية غزيرة.

وأكد مسؤولو بعثة المنتخب أن اللجنة المنظمة لم تصدر أي تحذيرات بشأن الأحوال الجوية، ولا توجد خطط لتأجيل اللقاء، وبناءً عليه سيحضر الفريق إلى الملعب غدًا بشكل طبيعي لخوض المباراة.

وفي حال هطول الأمطار بغزارة قبل أو أثناء اللقاء، سيكون القرار النهائي في يد الحكم الجابوني، الذي يملك صلاحية تأجيل المباراة أو إيقافها مؤقتًا حتى تحسن الأحوال، كما هو متبع في مثل هذه الحالات.