إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
رئيس الجبهة الوطنية: ندخل البرلمان ببرنامج واقعي وخطط زمنية لدعم الدولة وتمثيل الشارع المصري
خطة طوارئ.. تحضيرات خاصة لمنتخب مصر في المران الختامي لمواجهة بنين

إسراء أشرف

تترقب جماهير الكرة العربية مباراة منتخب مصر أمام بنين، المقرر إقامتها غدًا الإثنين ضمن منافسات دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة السادسة مساءً على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

ويخوض منتخب مصر، اليوم الأحد، تدريبات خاصة على ركلات الترجيح، تحسبًا للجوء إليها في حال انتهاء المباراة بالتعادل.

قرر الجهاز الفني للفراعنة التدريب بأحذية مناسبة للمطر، بعد ورود توقعات بهطول أمطار غدًا في مدينة أغادير، مع اصطحاب هذه الأحذية إلى ملعب المباراة تحسبًا لأي ظروف جوية غزيرة.

وأكد مسؤولو بعثة المنتخب أن اللجنة المنظمة لم تصدر أي تحذيرات بشأن الأحوال الجوية، ولا توجد خطط لتأجيل اللقاء، وبناءً عليه سيحضر الفريق إلى الملعب غدًا بشكل طبيعي لخوض المباراة.

 وفي حال هطول الأمطار بغزارة قبل أو أثناء اللقاء، سيكون القرار النهائي في يد الحكم الجابوني، الذي يملك صلاحية تأجيل المباراة أو إيقافها مؤقتًا حتى تحسن الأحوال، كما هو متبع في مثل هذه الحالات.

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

صغرت 20 سنة .. صور أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد سن الستين

مش فساد ولا خطر.. علامة تؤكد أن البيض طازج

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينيات

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

