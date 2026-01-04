قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوكب وحيد يجوب الفضاء.. أول رصد مباشر لكوكب تائه بحجم زحل
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين| صور
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل الضريبة العقارية
تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حكام مباريات الاثنين في بطولة كأس عاصمة مصر

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
عبدالله هشام

أعلنت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات غدٍ، الاثنين، في الجولة الخامسة لكأس عاصمة مصر، والذي يشهد 3 لقاءات.

في المجموعة الأولى يستضيف المقاولون العرب فريق غزل المحلة على ملعب عثمان أحمد عثمان في الرابعة مساءً، وفي نفس التوقيت يلتقي المصري مع سموحة على ملعب السويس الجديد في المجموعة الثالثة، أما في الثامنة مساءً، فيواجه البنك الأهلي ضيفه وادي دجلة على ملعب هيئة قناة السويس بالمجموعة الثانية.

وجاءت الاختيارات لحكام هذه المواجهات على النحو التالي:
- المقاولون العرب × غزل المحلة: الدولي حمادة القلاوي (حكماً للساحة)، أسامة عبد اللطيف وكريم السعيد (مساعدين)، محمد ممدوح (حكماً رابعاً) والدولي طارق مجدي ورجب محمد (تقنية الفيديو).


- المصري × سموحة: وائل فرحان (حكماً للساحة)، عماد فرج وأحمد زغلول (مساعدين)، وليد عبد الرازق (حكماً رابعاً) والدولي عبد العزيز السيد ومحمد أيمن (تقنية الفيديو).


- البنك الأهلي × وادي دجلة: أحمد عبد الله (حكماً للساحة)، طارق مصطفى ومحمود بدران (مساعدين)، جبل السيد (حكماً رابعاً) وخالد الغندور ومحمود حسين (تقنية الفيديو).

اتحاد الكرة حكام كأس العاصمة المقاولون العرب وادي دجلة البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

بوتين وترامب

بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

في ظل توترات دولية متزايدة.. رئيس كوريا الجنوبية يبدأ زيارة رسمية إلى الصين

أرشيفية

السعودية تعين قنصلا جديدا لها في دبي والإمارات الشمالية

أرشيفية

الإرياني يحذر من محاولات فبركة مشاهد إرهابية للإيحاء بوجود فراغ أمني شرق اليمن

بالصور

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

صغرت 20 سنة .. صور أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد سن الستين

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد