حكام مباريات الاثنين في بطولة كأس عاصمة مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات غدٍ، الاثنين، في الجولة الخامسة لكأس عاصمة مصر، والذي يشهد 3 لقاءات.

في المجموعة الأولى يستضيف المقاولون العرب فريق غزل المحلة على ملعب عثمان أحمد عثمان في الرابعة مساءً، وفي نفس التوقيت يلتقي المصري مع سموحة على ملعب السويس الجديد في المجموعة الثالثة، أما في الثامنة مساءً، فيواجه البنك الأهلي ضيفه وادي دجلة على ملعب هيئة قناة السويس بالمجموعة الثانية.

وجاءت الاختيارات لحكام هذه المواجهات على النحو التالي:

- المقاولون العرب × غزل المحلة: الدولي حمادة القلاوي (حكماً للساحة)، أسامة عبد اللطيف وكريم السعيد (مساعدين)، محمد ممدوح (حكماً رابعاً) والدولي طارق مجدي ورجب محمد (تقنية الفيديو).



- المصري × سموحة: وائل فرحان (حكماً للساحة)، عماد فرج وأحمد زغلول (مساعدين)، وليد عبد الرازق (حكماً رابعاً) والدولي عبد العزيز السيد ومحمد أيمن (تقنية الفيديو).



- البنك الأهلي × وادي دجلة: أحمد عبد الله (حكماً للساحة)، طارق مصطفى ومحمود بدران (مساعدين)، جبل السيد (حكماً رابعاً) وخالد الغندور ومحمود حسين (تقنية الفيديو).