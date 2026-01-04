قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الحكم على ربة منزل متهمة بدهس الطالبة جنى أمام مدرسة بالشروق

الحكم على ربة منزل متهمة بدهس الطالبة جنى
الحكم على ربة منزل متهمة بدهس الطالبة جنى
إسلام دياب

تصدر محكمة جنح الشروق وبدر، الخميس المقبل 8 يناير 2026، الحكم على ربة منزل متهمة بدهس الطالبة جنى أمام مدرسة بالشروق، بتهمة القتل الخطأ.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس سيدة متهمة بالتسبب في وفاة الطالبة جنى بعد خروجها من مدرسة بمنطقة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقررت جهات التحقيق حبس السيدة المتهمة بالتسبب فيوفاة الطالبة "جنى" بمدرسة في منطقة الشروق، وذلك بعد أن دهستها بسيارتها أثناء خروجها من المدرسة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الشروق إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول طالبة مصابة بإصابات بالغة نتيجة حادث دهس، إلا أنها فارقت الحياة خلال محاولات إسعافها.

وعلى الفور، توجهت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص أن الطالبة كانت في طريق عودتها إلى المنزل بعد خروجها من المدرسة، عندما صدمتها سيارة مسرعة تقودها إحدى أولياء الأمور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة والتحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

محكمة جنح الشروق وبدر دهس الطالبة جنى الطالبة جنى مدرسة بالشروق الشروق

