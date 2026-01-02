قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل صدام دور الـ16
سعر الدولار اليوم 2-1-2026
حكم عمل وليمة لانقضاء العام بدوام الصحة لأهل المنزل.. الإفتاء تجيب
خريطة الأمطار الليلة.. 7 مناطق في الشمال على موعد مع ليلة ماطرة بامتياز
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة
سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026
السبت والأحد.. تصويت المصريين بالداخل بجولة إعادة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق
مملكة بوتان تتعرض لهزة أرضية شدتها 3.5 ريختر
عملاق كواكب المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر
ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السبت والأحد.. تصويت المصريين بالداخل بجولة إعادة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
إسلام دياب

يبدأ المصريون داخل جمهورية مصر العربية غدًا وبعد غد السبت والأحد المقبلين الموافقين 3 و4 يناير 2026، التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة من 30 دائرة ملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وانتهت عملية الاقتراع بالخارج فى جولة الإعادة بالـ 27 دائرة التى ألغتها المحكمة الإدارية العليا في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 10 محافظات، وذلك بعد حسم 3 دوائر منهم المقاعد من الجولة الأولى ليكون عدد الدوائر التي تشهد جولة إعادة 27 دائرة انتخابية.

 وتم التصويت يومي الأربعاء والخميس الموافقين 31 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026 بالخارج، ويتم يومي 3 و 4 يناير في الداخل، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في هذه الدوائر يوم 10 يناير.

انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

جثة

أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة

أمطار

الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1-1-2026

أسعار الكهرباء

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025

أمطار

منخفض قطبي يضرب مصر.. تحذير عاجل للمزارعين لحماية المحاصيل

ترشيحاتنا

أمطار متواصلة على احياء بورسعيد و المحافظة ترفع حالة الاستعداد لمواجهة التداعيات

أمطار متواصلة على أحياء بورسعيد.. والمحافظة ترفع حالة الاستعداد| صور

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 2 /1 /2026

شهادة ميلاد الطفلة بيان

الحدث الأبرز بالعام الجديد.. قصة أول مولودة في 2026

بالصور

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد