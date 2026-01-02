السبت والأحد.. تصويت المصريين بالداخل بجولة إعادة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب

يبدأ المصريون داخل جمهورية مصر العربية غدًا وبعد غد السبت والأحد المقبلين الموافقين 3 و4 يناير 2026، التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة من 30 دائرة ملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وانتهت عملية الاقتراع بالخارج فى جولة الإعادة بالـ 27 دائرة التى ألغتها المحكمة الإدارية العليا في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 10 محافظات، وذلك بعد حسم 3 دوائر منهم المقاعد من الجولة الأولى ليكون عدد الدوائر التي تشهد جولة إعادة 27 دائرة انتخابية.

وتم التصويت يومي الأربعاء والخميس الموافقين 31 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026 بالخارج، ويتم يومي 3 و 4 يناير في الداخل، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في هذه الدوائر يوم 10 يناير.