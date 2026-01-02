قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إعلان نتيجة جولة الإعادة لـ27 دائرة ملغاة في انتخابات مجلس النواب 2025.. في هذا الموعد

إسلام دياب

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نتائج جولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بمقر الهيئة يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، في الساعة الثانية ظهرًا.  

يبدأ المصريون داخل جمهورية مصر العربية غدًا وبعد غد السبت والأحد المقبلين الموافقين 3 و4 يناير 2026، التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة من 30 دائرة ملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وانتهت عملية الاقتراع بالخارج فى جولة الإعادة بالـ 27 دائرة التى ألغتها المحكمة الإدارية العليا في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 10 محافظات، وذلك بعد حسم 3 دوائر منهم المقاعد من الجولة الأولى ليكون عدد الدوائر التي تشهد جولة إعادة 27 دائرة انتخابية.

 وتم التصويت يومي الأربعاء والخميس الموافقين 31 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026 بالخارج، ويتم يومي 3 و 4 يناير في الداخل، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في هذه الدوائر يوم 10 يناير.

الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي حازم بدوي جولة الإعادة بـ27 دائرة نتائج جولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب

