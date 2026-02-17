قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف حافز 1000 جنيه دون سند قانوني
انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي
روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سي إن إن: الولايات المتحدة تُصعد الضغط العسكري على إيران قبيل محادثات مصيرية
أ ش أ

أفادت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" أن الجيش الأمريكي يواصل تعزيز وجوده الجوي والبحري في منطقة الشرق الأوسط بشكل ملحوظ، وذلك قبيل المحادثات المقررة مع إيران في جنيف اليوم /الثلاثاء/.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترهيب طهران، فضلاً عن توفير خيارات لشن ضربات داخل البلاد في حال فشل المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وتُعيد القوات الجوية الأمريكية المتمركزة في المملكة المتحدة، بما في ذلك طائرات التزود بالوقود والطائرات المقاتلة، تمركزها بالقرب من الشرق الأوسط، وفقًا للمصادر المطلعة.

كما تواصل الولايات المتحدة إرسال أنظمة الدفاع الجوي إلى المنطقة، بحسب مسؤول أمريكي، وقد تم تمديد أوامر بقاء العديد من الوحدات العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة، والتي كان من المتوقع انسحابها خلال الأسابيع المقبلة.

وتشير بيانات تتبع الرحلات الجوية إلى أن عشرات طائرات الشحن العسكرية الأمريكية نقلت معدات من الولايات المتحدة إلى دول في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.

وبشكل أوسع، تُشير بيانات الرحلات الجوية المتاحة للعموم إلى وجود أكثر من 250 رحلة شحن أمريكية إلى المنطقة.

وتأتي هذه التحركات بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعمل العسكري ضد إيران لأسابيع، بدءًا من الشهر الماضي عندما حذر القادة الإيرانيين من استعداده لإصدار أوامر بشن هجوم إذا لم تتوقف الحكومة عن قتل المتظاهرين، وفي يوم الجمعة الماضية، صرّح بأنه يعتقد أن تغيير النظام "سيكون أفضل ما يمكن أن يحدث" في إيران.

وأدى تعزيز القدرات العسكرية وتأكيد ترامب وكبار مسؤولي إدارته على تفضيل تغيير النظام إلى توتر المنطقة، ما زاد من أهمية محادثات اليوم الثلاثاء، التي أعلن الرئيس ترامب أمس الاثنين أنه سيشارك فيها "بشكل غير مباشر".

ومن المتوقع أن يقود محادثات سويسرا مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، وصهره، جاريد كوشنر، من الجانب الأمريكي، بينما يمثل إيران وزير الخارجية عباس عراقجي.

وذكرت الشبكة في سياق تقريرها الإخباري أن الإدارة الأمريكية لا تزال تفتقر إلى فهم واضح لما سيحدث في حال سقوط النظام الإيراني، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر، مستشهدين بتصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جلسة استماع في الكونجرس أواخر الشهر الماضي، حيث قال: "لا أحد يعلم" من سيتولى السلطة في حال سقوط النظام.

وأشارت المصادر إلى أن البدائل المحتملة قد تكون أكثر إشكالية بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، فعلى المدى القريب، من المرجح أن يملأ الحرس الثوري الإسلامي المتشدد أي فراغ قيادي، وفقًا لما يعتقده مجتمع الاستخبارات الأمريكية، بحسب المصادر.

وقال مصدر مطلع على تقارير الاستخبارات الأمريكية الأخيرة حول هذا الموضوع: "إن الحرس الثوري الإيراني يتمتع بنفوذ كبير ويتجاوز دوره البيروقراطي العسكري التقليدي، لكن من الصعب التنبؤ بدقة بما سيحدث في حال انهيار النظام".

كما تفتقر الولايات المتحدة إلى فهم واضح لهيكل الحرس الثوري بعد اغتيالها لقائدها العسكري الأقوى، اللواء قاسم سليماني، خلال الولاية الأولى لترامب.

وأفادت مصادر بأن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية كانوا على دراية جيدة بديناميكيات القوة في فنزويلا قبل اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو الشهر الماضي، إلا أنهم يفتقرون إلى نفس القدر من الفهم حول من، إن وُجد، يُمكن أن يحل محل المرشد الأعلى الإيراني.

وقالت مصادر متعددة إن هناك أسبابًا وجيهة للنظر في استخدام القوة العسكرية قبل أسابيع، في ذروة الاحتجاجات الإيرانية. في ذلك الوقت، كانت هناك فرصة ضئيلة كان من الممكن أن تُرجّح فيها الضربات الأمريكية كفة المعارضة، مما يُعطي الإيرانيين زخمًا للإطاحة بحكومتهم بشكل طبيعي.

وتتساءل تلك المصادر الآن عما إذا كان ترامب قد "أخطأ تقدير الموقف"، وتشكك في قدرة الضربات العسكرية التي أُطلقت بعد أسابيع على تحقيق ما كان يُمكن تحقيقه الشهر الماضي.

وفي ذلك الوقت، كانت الأصول العسكرية الأمريكية مُركّزة في منطقة الكاريبي بدلاً من الشرق الأوسط، مما حد من خيارات الإدارة الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين، غيّر ترامب تبريره للهجوم المُحتمل، مُركزا إياه على تردد إيران في وقف تخصيب اليورانيوم لبرنامجها النووي.

وقال ترامب يوم الجمعة عن المحادثات المُقبلة: "أعتقد أنهم سينجحون. وإن لم ينجحوا، فسيكون يوماً عصيباً على إيران".

وعلى عكس الشهر الماضي، تتواجد الآن في المنطقة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن"، وحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" في طريقها، بالإضافة إلى أسراب من الطائرات المقاتلة وناقلات وقود يجري إعادة تموضعها بسرعة.

وقال ترامب يوم الجمعة، رداً على سؤال حول سبب توجه حاملة الطائرات "فورد" إلى المنطقة: "في حال لم نتوصل إلى اتفاق، سنحتاج إليها".

يمنح هذا الحشد العسكري الأمريكي خيارات واسعة لشن ضربات في حال أمر ترامب بشن هجوم. فعلى سبيل المثال، يمكن للمدمرات المزودة بصواريخ موجهة، والتي تبحر مع حاملات الطائرات، حمل عشرات صواريخ توماهوك كروز التي يصل مداها إلى 1000 ميل، وتحمل رؤوسًا حربية تقليدية تزن 1000 رطل.

وتعمل مجموعات حاملات الطائرات الضاربة التابعة للبحرية الأمريكية عادةً مع غواصة هجومية قادرة أيضًا على إطلاق صواريخ توماهوك. كما يمكن لطائرات إف-35 وإف-15إي المقاتلة حمل مجموعة متنوعة من القنابل الموجهة والصواريخ جو-أرض.

ووفقًا لمصادر متعددة، تشمل الأهداف المحتملة للضربات مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني ومنشآت عسكرية أخرى خارج المواقع النووية الإيرانية.

وذكرت المصادر أن هناك أيضاً نقاشاً حول قيام الولايات المتحدة وإسرائيل بعمليات مشتركة. وأضافت أن هذه العمليات قد تشبه العملية التي نفذتها الولايات المتحدة الصيف الماضي، عندما ضربت مواقع نووية إيرانية قرب نهاية الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوماً.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شبكة سي إن إن الجيش الأمريكي المحادثات المقررة مع إيران في جنيف

