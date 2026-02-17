قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف حافز 1000 جنيه دون سند قانوني
انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي
روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لزيادة الدخل وتربية الماشية.. كيف تستفيد من دعم الحكومة في مشروع البتلو؟

المشروع القومي للبتلو
المشروع القومي للبتلو
شيماء مجدي

أطلق المشروع القومي للبتلو كواحد من أهم المبادرات الحكومية لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، بهدف زيادة المعروض المحلي من اللحوم، وضبط الأسعار، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تحسين دخل صغار المربين وتوفير فرص عمل للشباب.

التمويل المخصص للمشروع

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن التمويل المخصص للمشروع ساهم في تسمين مئات الآلاف من رؤوس الماشية، واستفاد منه عشرات الآلاف من المزارعين، ما يعكس التزام الدولة بدعم صغار المزارعين والخريجين، وتحقيق تنمية شاملة في الريف المصري، وتلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة.

التمويل والإجراءات

وافق مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق على تمويل جديد بقيمة 297 مليون و360 ألف جنيه لصالح 425 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي 4251 رأس ماشية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأكد الوزير أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن تجاوز 10.3 مليار جنيه، استفاد منه نحو 45,535 مزارعًا، لتربية وتسمين أكثر من 526,760 رأس ماشية، سواء لإنتاج اللحوم أو الألبان، بهدف توفير منتجات حيوانية بأسعار عادلة للمستهلك، وضمان التوازن في الأسواق.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

سند ملكية أو إيجار لمقر المشروع.

صورة بطاقة الرقم القومي للعميل وللضامن.

إيصال مرافق حديث.

فيش وتشبيه موجه للمديري.

سجل تجاري وبطاقة ضريبية للشركات.

صورة المؤهل الدراسي.

خطوات التقدم للمشروع

تقديم طلب إلى أقرب فرع مديرية زراعية أو البنك الزراعي المصري بالمحافظة.

إدراج من 3 إلى 15 من العجلات العشار وتحت العشار ضمن المشروع.

تمويل فردي من 3 إلى 10 رؤوس وحتى 50 رأسًا.

يقدم البنك الزراعي خطوات الحصول على التمويل بفائدة 5% متناقصة.

يقوم البنك بالتحقق من مقدم الطلب وأخذ الضمانات اللازمة قبل صرف القرض.

ترقيم الماشية وتسجيلها والتأمين عليها بصندوق التأمين على الماشية.

متابعة المستفيدين والدعم الميداني

وكلف الوزير قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري لتكثيف المتابعات الميدانية للمستفيدين، وتقديم الدعم البيطري والصحي، ودراسة أي مشكلات على أرض الواقع والعمل على حلها.

وأشار المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إلى أن الوزارة والبنك الممول يجريان معاينات لحظائر المستفيدين للتأكد من ملاءمتها لتربية الماشية، ويبدأ التأمين على الرؤوس المستلمة بنسبة مخفضة، مع متابعة مستمرة لضمان نجاح المشروع.

كما أوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الباب مفتوح لصغار المربين وشباب الخريجين للاستفادة من المشروع، والتقدم عبر الإدارات الزراعية أو فروع البنوك المنتشرة في مختلف المحافظات، مع توفير كافة سبل الدعم لضمان تحقيق العائد المناسب، وخلق فرص عمل، وزيادة دخل صغار المزارعين، إلى جانب تنمية مستدامة للثروة الحيوانية.

القومى للبتلو المشروع القومي للبتلو التقديم على المشروع القومى للبتلو خطوات التقديم على القومى للبتلو كيف أقدم على مشروع البتلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

من كلية الطب إلى قيادة 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان

الرئيس الإيراني: الشعب أحبط مخطط الأعداء لتقسيم البلاد

إيران

رئيس البرلمان: إيران موحدة ضد المشروع الإسرائيلي الهادف لإشعال حرب أهلية

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

بالصور

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

لغداء لذيذ.. أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد