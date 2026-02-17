لزيادة الدخل وتربية الماشية.. كيف تستفيد من دعم الحكومة في مشروع البتلو؟

أطلق المشروع القومي للبتلو كواحد من أهم المبادرات الحكومية لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، بهدف زيادة المعروض المحلي من اللحوم، وضبط الأسعار، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تحسين دخل صغار المربين وتوفير فرص عمل للشباب.

التمويل المخصص للمشروع

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن التمويل المخصص للمشروع ساهم في تسمين مئات الآلاف من رؤوس الماشية، واستفاد منه عشرات الآلاف من المزارعين، ما يعكس التزام الدولة بدعم صغار المزارعين والخريجين، وتحقيق تنمية شاملة في الريف المصري، وتلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة.

التمويل والإجراءات

وافق مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق على تمويل جديد بقيمة 297 مليون و360 ألف جنيه لصالح 425 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي 4251 رأس ماشية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأكد الوزير أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن تجاوز 10.3 مليار جنيه، استفاد منه نحو 45,535 مزارعًا، لتربية وتسمين أكثر من 526,760 رأس ماشية، سواء لإنتاج اللحوم أو الألبان، بهدف توفير منتجات حيوانية بأسعار عادلة للمستهلك، وضمان التوازن في الأسواق.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

سند ملكية أو إيجار لمقر المشروع.

صورة بطاقة الرقم القومي للعميل وللضامن.

إيصال مرافق حديث.

فيش وتشبيه موجه للمديري.

سجل تجاري وبطاقة ضريبية للشركات.

صورة المؤهل الدراسي.

خطوات التقدم للمشروع

تقديم طلب إلى أقرب فرع مديرية زراعية أو البنك الزراعي المصري بالمحافظة.

إدراج من 3 إلى 15 من العجلات العشار وتحت العشار ضمن المشروع.

تمويل فردي من 3 إلى 10 رؤوس وحتى 50 رأسًا.

يقدم البنك الزراعي خطوات الحصول على التمويل بفائدة 5% متناقصة.

يقوم البنك بالتحقق من مقدم الطلب وأخذ الضمانات اللازمة قبل صرف القرض.

ترقيم الماشية وتسجيلها والتأمين عليها بصندوق التأمين على الماشية.

متابعة المستفيدين والدعم الميداني

وكلف الوزير قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري لتكثيف المتابعات الميدانية للمستفيدين، وتقديم الدعم البيطري والصحي، ودراسة أي مشكلات على أرض الواقع والعمل على حلها.

وأشار المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إلى أن الوزارة والبنك الممول يجريان معاينات لحظائر المستفيدين للتأكد من ملاءمتها لتربية الماشية، ويبدأ التأمين على الرؤوس المستلمة بنسبة مخفضة، مع متابعة مستمرة لضمان نجاح المشروع.

كما أوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الباب مفتوح لصغار المربين وشباب الخريجين للاستفادة من المشروع، والتقدم عبر الإدارات الزراعية أو فروع البنوك المنتشرة في مختلف المحافظات، مع توفير كافة سبل الدعم لضمان تحقيق العائد المناسب، وخلق فرص عمل، وزيادة دخل صغار المزارعين، إلى جانب تنمية مستدامة للثروة الحيوانية.