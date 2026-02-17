أحدث تصوير جوي يكشف تقدم تنفيذ المحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2» في ميناء سفاجا

كشفت وزارة النقل أحدث تصوير جوي عن تقدم كبير في تنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) داخل ميناء سفاجا، الذي تنفذه وزارة النقل المصرية ضمن خطة إنشاء ميناء سفاجا الكبير وتطوير الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأظهر التصوير اكتمال أعمال البنية التحتية للمشروع بنسبة 100% على مساحة تقارب 776 ألف متر مربع، تشمل رصيفًا بطول 1100 متر وعمق 17 مترًا، مع بدء تنفيذ أعمال البنية الفوقية تمهيدًا للتشغيل. ومن المخطط أن تستوعب المحطة نحو 500 ألف حاوية سنويًا، إلى جانب استقبال بضائع عامة تُقدَّر بنحو 7 ملايين طن سنويًا.

ويأتي تنفيذ المحطة ضمن الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، أحد الممرات الدولية التي تعمل مصر على تنفيذها لتعزيز تجارة الترانزيت، حيث تمثل المحطة بوابة رئيسية لتنمية إقليم الصعيد وخدمة الأنشطة التعدينية في المثلث الذهبي ودعم حركة التصدير والاستيراد وربط مناطق الإنتاج بالميناء، فضلًا عن جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية والتخزينية، وتعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية من خلال الربط مع شبكة القطار الكهربائي السريع بما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق.

وسبق توقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء وتطوير وتشغيل وصيانة المحطة لشركات عالمية متخصصة، في إطار خطة شاملة لتأهيل الموانئ البحرية المصرية ومواكبة التطور الملاحي العالمي ودعم الاقتصاد القومي.