قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف حافز 1000 جنيه دون سند قانوني
انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي
روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أحدث تصوير جوي يكشف تقدم تنفيذ المحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2» في ميناء سفاجا

ميناء
ميناء
حمادة خطاب

كشفت وزارة النقل أحدث تصوير جوي عن تقدم كبير في تنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) داخل ميناء سفاجا، الذي تنفذه وزارة النقل المصرية ضمن خطة إنشاء ميناء سفاجا الكبير وتطوير الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأظهر التصوير اكتمال أعمال البنية التحتية للمشروع بنسبة 100% على مساحة تقارب 776 ألف متر مربع، تشمل رصيفًا بطول 1100 متر وعمق 17 مترًا، مع بدء تنفيذ أعمال البنية الفوقية تمهيدًا للتشغيل. ومن المخطط أن تستوعب المحطة نحو 500 ألف حاوية سنويًا، إلى جانب استقبال بضائع عامة تُقدَّر بنحو 7 ملايين طن سنويًا.

ويأتي تنفيذ المحطة ضمن الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، أحد الممرات الدولية التي تعمل مصر على تنفيذها لتعزيز تجارة الترانزيت، حيث تمثل المحطة بوابة رئيسية لتنمية إقليم الصعيد وخدمة الأنشطة التعدينية في المثلث الذهبي ودعم حركة التصدير والاستيراد وربط مناطق الإنتاج بالميناء، فضلًا عن جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية والتخزينية، وتعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية من خلال الربط مع شبكة القطار الكهربائي السريع بما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق.

وسبق توقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء وتطوير وتشغيل وصيانة المحطة لشركات عالمية متخصصة، في إطار خطة شاملة لتأهيل الموانئ البحرية المصرية ومواكبة التطور الملاحي العالمي ودعم الاقتصاد القومي.

وزارة النقل سفاجا النقل المصرية تحويل مصر إلى مركز إقليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

من كلية الطب إلى قيادة 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

خوان بيزيرا

مينا ماهر يهنئ خوان بيزيرا بعيد ميلاده

اشرف داري

تطورات جديدة في موقف المغربي أشرف داري مع الأهلي

المصري البورسعيدي

قبل القرعة.. تعرف على منافس المصري البورسعيدي في ربع نهائي الكونفدرالية

بالصور

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

لغداء لذيذ.. أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد