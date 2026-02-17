الأنبا ديمتريوس يرسم دياكونيين جديدين بإيبارشية ملوي .. صور

صلى نيافة الأنبا ديمتريوس، مطران إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، القداس الإلهي بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بمدينة ملوي (مقر المطرانية)، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات سيامة اثنين من الخدام شمامسة كاملين في رتبة دياكون، وهما:

الخادم ماركو مراد، باسم دياكون شينوتي، للخدمة في كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا الحبيب بعزبة حنا أيوب.

الخادم بيشوي القس يوليوس، باسم دياكون يوليوس، للخدمة على كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بعزبة جلال الغربية.

ومن الجدير بالذكر أن الدياكونيين الجديدين تمت سيامتهم كهنة ،أمس، للخدمة ببعض كنائس الإيبارشية.

شارك في الصلوات عدد من الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.