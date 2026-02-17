قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
سي إن إن: الولايات المتحدة تُصعد الضغط العسكري على إيران قبيل محادثات مصيرية
قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء
كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة
لزيادة الدخل وتربية الماشية.. كيف تستفيد من دعم الحكومة في مشروع البتلو؟
أخبار البلد

وكالة الأنباء السعودية: "جبل الملح" ببورسعيد معلم سياحي فريد ووجهة جاذبة للسائحين

أ ش أ

 سلطت وكالة الأنباء السعودية "واس" الضوء على"جبل الملح" في بورسعيد كمعلم سياحي وذلك في إطار العلاقات الأخويه بين البلدين.

وذكرت وكالة "واس" في تقرير بثته اليوم/ الثلاثاء/ أن "جبل الملح" يعد من أغرب الظواهر الطبيعية بمنطقة الملاحات في مدينة بور فؤاد، حيث يُشَكّل طابعًا جيولوجيًا وإضافة لخارطة السياحة البيئية، ويجعل من تلك المنطقة وجهة جاذبة لآلاف الزائرين المصريين والسائحين الأجانب خلال فصل الشتاء.

وألقت الوكالة السعودية الضوء على هذا المعلم السياحي الفريد " جبل الملح" والذي يعد مشهدًا طبيعيًا مدهشًا، مُعَزِزًا للسياحة الداخلية، ومكانًا مهمًا للباحثين والمتأملين في تاريخ هذه المنطقة وهذا التكوين الجيولوجي الذي جاءت بدايته عام 1859، حيث نشأت منطقة الملاحات في شرق مدينة بور فؤاد بسبب عوامل جيولوجية أثّرت على المكان، مُكَوّنةً تلك الكثافة من الملح في هذه المنطقة.

ويتميز الجبل بلونه الأبيض الناصع وتكويناته الملحية التي تحاكي المشاهد البصرية لجبال الجليد في الدول الأوروبية، ويمكن الوصول إليه من خلال ركوب "المعديات" التي تربط بين ضفتيّ بورسعيد وبور فؤاد وصولاً لمنطقة الملاحات.

وتقع منطقة الملاحات على مساحة 6 ملايين و822 ألف متر مربع، ويُستَخرج منها الملح من خلال إحدى الشركات العاملة في هذا المجال، التي تُحوّل كميات كبيرة من الملح الخام بحجم إنتاجية يصل إلى حوالي 300 ألف طن سنويًا، كواحد من الروافد الاقتصادية المهمة للإنتاج المحلي، إضافةً إلى الاستفادة منه في الصناعات المحلية والعالمية.

وتُعَدّ منطقة الملاحات، وفق رئيس مدينة بور فؤاد الدكتور إسلام بهنساوي، أحد أبرز المقاصد والمزارات السياحية في مدينة بورسعيد، مُرجعًا الإقبال المتزايد لزيارة جبل الملح إلى التجربة الفريدة من نوعها التي يحظى بها الزوار من خلال ممارسة العديد من الرياضات والهوايات، ومنها التزلج على المنحدرات الملحية للجبل، والتقاط عشاق التصوير والطبيعة للصور التذكارية التي توحي بالتواجد وسط الثلوج الكثيفة، بالإضافة إلى تقليد إلقاء الملح في الهواء كمشهد أشبه بتساقط الثلوج.

وكالة الأنباء السعودية واس جبل الملح في بورسعيد معلم سياحي العلاقات الأخويه بين البلدين

المزيد

