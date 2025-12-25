نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية في بورسعيد بانتخابات مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، مؤتمرها للإعلان عن نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي.

وتأتى نتيجة تلك الانتخابات، التي أجريت يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر الجارى الخارج، ويومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 ديسمبر الجارى داخل جمهورية مصر العربية.

محافظة بورسعيد

الدائرة الأولى «أول بور فؤاد»: مقعد واحد: حسن طارق حسن عمار.



محافظة القاهرة



الدائرة الثالثة «الزاوية الحمراء»: مقعد واحد الفائز: عمر محمد عمر رحيم

الدائرة الخامسة «حدائق القبة»: مقعد واحد سعيد محمد رضا الوسيمي

الدائرة العاشرة «المطرية»: مقعدين الفائزين: وائل ابراهيم غريب علي وأحمد عبد الفتاح

الدائرة الحادية عشر «المرج»: مقعد واحد: الفائز سعيد نادي درويش سلامة

الدائرة الخامسة عشر «الخليفة»: مقعد واحد: سيد حنفي طه محمد

الدائرة السابعة عشر «البساتين»: مقعد واحد الفائز: محمود ابراهيم سيد فرج

الدائرة التاسعة عشر «حلوان»: 3 مقاعد : المرشحون : عيد حماد محمد عيد ومصطفي عاشور وخالد عبد المقصود



محافظة القليوبية



الدائرة الأولى «بنها»: مقعد واحد هاني احمد ابو العينين

الدائرة الثانية «طوخ»: مقعدين الفائزان مصطفي بيومي النفيلي وياسر قدح

الدائرة الرابعة «قليوب»: 3 مقاعد عزت عبد العزيز ومحمود مرسي وسمير محمد بيومني

الدائرة الخامسة «الخانكة»: مقعد واحد الفائز حاتم محمد الشامي

الدائرة السادسة «شبين القناطر»: مقعد واحد عبد العزيز محمد حسين الصفتي



محافظة الدقهلية



الدائرة الأولى «أول المنصورة»: مقعدين الفائزان نبيل ابراهيم الدسوقي و ورضا عبد السلام علي

الدائرة الثانية «مركز المنصورة»: مقعدين : تامر احمد مصطفي القصبي وجمال صبحي الفار

الدائرة الثالثة «بلقاس»: مقعدين: الفائزان: احمد عبد العزيز عرفي وعوض محمد عبد الفتاح

الدائرة الرابعة «طلخا»: مقعدين: عبد الحميد حسب النبي ومحمد ثروت عكاشة

الدائرة الخامسة «دكرنس»: 3 مقاعد: الفازون: باسل بلال عبد العزيز ونصحي علي حسن ، احمد السيد عبد العزيز

الدائرة السادسة «منية النصر»: مقعدين: احمد عمر الحفني ورزق احمد الشبلي

الدائرة السابعة «المنزلة»: مقعدين: احمد احمد الحديدي وعادل سالم احمد سالم

الدائرة الثامنة «ميت غمر»: مقعدين: احمد عطية شرعان وعماد الغلبان

الدائرة التاسعة «أجا»: مقعدين": وائل حافظ الجندي وعبده مامون علي

الدائرة العاشرة «السنبلاوين»: مقعدين: صلاح السيد عبد العزيز ومحمد النبوي



محافظة المنوفية



الدائرة الأولى «شبين الكوم»: مقعدين: محمد معتز حجازي وشريف احمد الغرابلي

الدائرة الثانية «قويسنا»: مقعدين: محمد عبد الغني العدوي وهشام عبد المجد

الدائرة الثالثة «تلا»: مقعدين: ابراهيم يحيي خليف وعماد عبد السلام الغراب

الدائرة الرابعة «أشمون»: مقعدين: صابر احمد يوسف ومحمد فايز بركات

الدائرة الخامسة «الباجور»: مقعد واحد: احمد صبحي عباس السبكي

الدائرة السادسة «منوف»: مقعد واحد: محمد صبحي الخولي



محافظة الغربية

الدائرة الأولى «أول طنطا»: 3 مقاعد: الفائزون: احمد فؤاد علي الجروان وسمير الخولي وطارق محمدي خليفة

الدائرة الثانية «كفر الزيات»: مقعدين: هادي جميل انور سالم وحسين خليل

الدائرة الثالثة «قطور»: مقعد واحد: محمد عبد القادر

الدائرة الرابعة «أول المحلة الكبرى»: مقعدين: محمود عبد السلام الشامي واحمد بلال

الدائرة الخامسة «المحلة الكبرى»: مقعدين: ابراهيم محمد الديب وعمر محمد مصباح

الدائرة السادسة «سمنود»: مقعد واحد: جبر علي حسن العشري

الدائرة السابعة «زفتى»: 3 مقاعد: الفائزون : محمد السيد ومحمد منير ربيع و صقر عبد الفتاح صقر



محافظة كفر الشيخ

الدائرة الأولى «كفر الشيخ»: 3 مقاعد: محمد عبد الحميد بسطويسي ومحمد خليفة ومحمد مصطفي

الدائرة الثانية «سيدي سالم»: مقعدين: توفيق ابراهيم علي احمد

الدائرة الثالثة «الحامول»: مقعدين: عزت عبد المنعم و احمد علي الشافعي و

الدائرة الرابعة «دسوق»: 3 مقاعد: عادل محمد النجار ومحمد شعبان ومحمد عبد الحليم داود.



محافظة الشرقية



الدائرة الأولى «أول الزقازيق»: 4 مقاعد: لطفي محمد ابراهيم شحاتة ومحمد محمد الصالحي وايمان سالم خضر ومروة محمد عبد الغني هاشم

الدائرة الثانية «بلبيس»: 3 مقاعد: علي حسن النقيطي ورشيد السيد عامر وسحر احمد فكري عثمان

الدائرة الثالثة «أول العاشر من رمضان»: مقعد واحد: احمد محمد حلمي ابو عيطة

الدائرة الخامسة «أبو كبير»: مقعدين: عبد الله ابراهيم لاشين. وحاتم احمد

الدائرة السادسة «ديرب نجم»: مقعدين: طلعت عماد صادق

الدائرة السابعة «فاقوس»: 3 مقاعد: امام منصور حسن ونبيل محمد المهدي

الدائرة الثامنة «أبو حماد»: مقعدين: ثروت محمد فكري ومدحت السيد مصطفي علي

الدائرة التاسعة «الحسينية»: مقعد واحد : مصطفي احمد فتحي عمر



محافظة دمياط



الدائرة الثانية «كفر سعد»: مقعدين: السيد نصحي الغيطاني ومحمود مشعل



