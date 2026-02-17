قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف حافز 1000 جنيه دون سند قانوني
انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي
روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل مثيرة عن مطلق النار في مباراة الهوكي برود آيلاند

الشرطة الأمريكية- ارشيفي
الشرطة الأمريكية- ارشيفي
محمود نوفل

كشفت الشرطة الأمريكية تفاصيل حادث إطلاق النار في إحدي مباريات الهوكي بولاية رود آيلاند حيث أوضحت أن الشخص الذي أطلق النار في المباراة هو روبرت دورجان، والد طالب في المدرسة الثانوية كان يشارك في بطولة الهوكي.

وقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن الشرطة الأمريكية القول : يعانى دورجان من "مشاكل نفسية خطيرة"، وهو أطلق النار على أفراد عائلته وقتل والدة ابنه وشقيقها، ثم انتحر، كما تم نقل 3 أشخاص آخرين إلى المستشفى.

وفي وقت سابق؛ لقى 3 أشخاص حتفهم في حادث إطلاق نار، داخل ساحة تزلج على الجليد خاصة برياضة "الهوكي" في ولاية رود آيلاند، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وكانت تقارير قد أفادت بأن المتشبه به في حادث إطلاق النار من بين القتلى، كما أصيب أربعة آخرين.

وذكرت التقارير أن إطلاق النار وقع في صالة دنيس إم. لينش في باوتكيت خلال مباراة هوكي بين كوفنتري و بلاكستون فالي.

وأظهر مقطع فيديو متداول من البث المباشر للمباراة توقف اللعب في مباراة الهوكي بعد أصوات إطلاق نار كثيف، بدت وكأنها قادمة من مكان ما في المدرجات.

وعلّق مكتب التحقيقات الفيدرالي على الحادث قائلا: "نحن على علم بالحادث ونتعاون مع شركائنا. ونحيلكم إلى السلطات المحلية لأي معلومات إضافية".

من جانبه، قال حاكم رود آيلاند، دان ميكّي، إن مكتبه يراقب مستجدات الحادث.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن رئيسة شرطة باوتكيت، تينا غونكالفيس، قولها إن إحدى القتلى على الأقل كانت امرأة، بينما كان المشتبه به رجلا، ويبدو أن الحادثة ناجمة عن "خلاف عائلي".

