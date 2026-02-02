قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الفلسطينيين
عراقجي: إيران مستعدة لإبرام اتفاق نووي عادل والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان
مستشفيات شمال سيناء هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضي الفلسطينيين
حصاد دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة .. تفوق مصري وصراع مفتوح قبل الحسم
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
اليوم.. الحكم على المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا ووالدهم بالمنيا
خريطة الظواهر الجوية.. تنبيه من الرمال المثارة وفرص لأمطار على هذه المناطق
ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان؟.. علي جمعة يوضح تفاصيل 10 عجائب
ليلة النصف من شعبان 2026 اليوم.. احذر 5 أفعال تحرمك مغفرة الله
طرق إستخراج قيد عائلي 2026
14 شعبان.. مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات
أخبار العالم

الولايات المتحدة.. مقتل شرطي وإصابة آخر بإطلاق نار داخل فندق قرب أتلانتا

القسم الخارجي

قتل ضابط شرطة وأصيب آخر بجروح خطيرة بعدما فتح رجل كانت الشرطة تستجوبه النار عليهما داخل فندق في ضواحي مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، في حادثة هزت أجهزة إنفاذ القانون بالمنطقة.

وقال قائد شرطة مقاطعة جوينيت، جي دي مكلور، خلال مؤتمر صحفي، إن المشتبه به أصيب هو الآخر برصاص أحد الضباط ويتلقى حالياً العلاج تحت الحراسة الطبية.

وأوضح مكلور أن الضابطين توجها إلى الفندق الواقع قرب منطقة ستون ماونتن، على بعد نحو 40 كيلومتراً شمال شرقي أتلانتا، عقب بلاغ يفيد بأن شخصاً يقيم هناك استأجر غرفة باستخدام الاحتيال والتزوير.

وأضاف أن المشتبه به استقبل الضابطين عند باب غرفته ودعاهما للدخول، حيث بدأا بمناقشة تفاصيل البلاغ معه. وتابع قائد الشرطة: "في لحظة ما، أخرج المشتبه به مسدساً، وفي هجوم غير مبرر، أطلق النار على ضابطي الشرطة".

وأكد مكلور أن الضابط براديب تامانغ (25 عاماً) توفي متأثراً بجراحه في المستشفى، فيما نُقل الضابط الآخر، ديفيد ريد، إلى المستشفى في حالة خطرة لكنها مستقرة.

وحددت السلطات هوية المشتبه به على أنه كيفن أندروز (35 عاماً). ولم يتضح بعد ما إذا كان لديه محامٍ يمكنه الإدلاء بتصريحات نيابة عنه.

وتم تحويل التحقيق في الحادثة إلى مكتب التحقيقات في جورجيا، الذي يتولى عادة التحقيق في حوادث إطلاق النار التي تتورط فيها قوات إنفاذ القانون داخل الولاية.

