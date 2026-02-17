إغلاق مطارين بولنديين مؤقتاً بسبب عمليات عسكرية

أعلنت وكالة خدمات الملاحة الجوية البولندية (بانسا) يوم الثلاثاء أن السلطات البولندية أغلقت مؤقتاً مطاري جيشوف ولوبلين بسبب عمليات جوية عسكرية.

وأوضح قادة عسكريون بولنديون أن العمليات الجوية العسكرية بدأت في المجال الجوي للبلاد نتيجة لغارات شنتها القوات الجوية الروسية، بعيدة المدى على الأراضي الأوكرانية.



وسبق وقطع السفير الأمريكي في وارسو الاتصال برئيس البرلمان البولندي، متهمًا إياه بإهانة دونالد ترامب بعد أن انتقد سياسات الرئيس ورفض دعم طموحاته في الحصول على جائزة نوبل للسلام.

أكد رد السفير توم روز الغاضب على رئيس البرلمان فلودزيميرز تشارزاستي على التوازن الدقيق الذي يواجهه السياسيون من حكومة الائتلاف المؤيدة لأوروبا في بولندا في الحفاظ على حلفائهم الأكثر أهمية في الوقت الذي يتبع فيه ترامب سياسات "أمريكا أولاً" التي يجدها الكثير منهم مثيرة للقلق.

قال تشارزاستي يوم الاثنين إنه لن يدعم مبادرة طرحها رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون ورئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا لحشد رؤساء البرلمانات لترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام في عام 2026 لجهوده في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.