«الكاف» يكشف عن حكام مواجهتي المغرب وتنزانيا وجنوب أفريقيا والكاميرون في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بشكل رسمي عن الطواقم التحكيمية التي ستدير مباراتين من العيار الثقيل ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية، في ظل اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بمباريات الأدوار الإقصائية.

المغرب يصطدم بتنزانيا في مواجهة حاسمة

أسند «كاف» إدارة مباراة منتخب المغرب أمام منتخب تنزانيا إلى طاقم تحكيمي دولي، في لقاء مرتقب يسعى خلاله أسود الأطلس إلى مواصلة مشوارهم نحو اللقب القاري، مستفيدين من عاملي الأرض والجمهور. ويأمل الجهاز الفني المغربي في أن تمر المباراة في أجواء تحكيمية هادئة، خاصة مع حساسية مواجهات خروج المغلوب.

البافانا بافانا في اختبار قوي أمام الأسود غير المروضة

كما أعلن الاتحاد الأفريقي عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة منتخب جنوب أفريقيا «البافانا بافانا» أمام منتخب الكاميرون، في واحدة من أقوى مواجهات دور الـ16. وتحمل المباراة طابعًا خاصًا نظرًا لتاريخ المنتخبين في البطولة، ورغبتهما المشتركة في العبور إلى الدور ربع النهائي.

أهمية التحكيم في الأدوار الإقصائية

يولي «كاف» اهتمامًا كبيرًا باختيار الحكام في مراحل الحسم، حيث يسعى لتفادي الأخطاء المؤثرة التي قد تغير مسار المباريات. ويأتي تعيين طواقم تحكيمية ذات خبرة في إطار الحرص على تحقيق العدالة التحكيمية وضمان سير المباريات بأعلى مستوى من الانضباط.

ترقب جماهيري لمواجهات ثمن النهائي

تشهد مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2025 متابعة جماهيرية كبيرة، في ظل تقارب المستويات بين المنتخبات المشاركة، ما يزيد من أهمية القرارات التحكيمية ودورها في حسم النتائج.

الطموح مستمر نحو اللقب

ومع اكتمال الاستعدادات الفنية والتحكيمية، تتجه الأنظار إلى الملعب انتظارًا لانطلاق المواجهتين، على أمل أن تشهد البطولة مباريات قوية تليق باسم الكرة الأفريقية وتاريخها العريق.



