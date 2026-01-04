قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحبك من قلبي .. يسرا تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ65 | صور
غزة تحت القصف .. شهيدان وغارات عنيفة للاحتلال على خانيونس ورفح
محمد إبراهيم: إمام عاشور مكانه في أوروبا .. ويكشف أسرار أداء مصطفى محمد | فيديو
مادورو يصل مقر مكافحة المخدرات بنيويورك.. ووزير ترامب: الرئيس سيُحدّد شروط إدارة فنزويلا
حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد
قرض مستورة 2026 من بنك ناصر الاجتماعي.. دعم مباشر للمطلقات والنساء المعيلات |تفاصيل
ناقد رياضي : رؤية برشلونة سبقت الجميع في موهبة حمزة عبدالكريم | فيديو
ناقد رياضي: حمزة عبدالكريم كان ضمن اختيارات حسام حسن في كأس الأمم الأفريقية | فيديو
محمود الليثي يكشف أسرار نجاحه.. ويغني «كتاب حياتي ياعين» للراحل حسن الأسمر | فيديو
بسبب أزمة القيد والنقص العددي بالجبهة اليمنى.. الزمالك يدرس قطع إعارة أحمد محمود
بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين
هجوم بمسيرات على موسكو .. اضطراب في حركة الطيران بين تركيا وروسيا
«الكاف» يكشف عن حكام مواجهتي المغرب وتنزانيا وجنوب أفريقيا والكاميرون في ثمن نهائي أمم أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية
رباب الهواري

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بشكل رسمي عن الطواقم التحكيمية التي ستدير مباراتين من العيار الثقيل ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية، في ظل اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بمباريات الأدوار الإقصائية.

المغرب يصطدم بتنزانيا في مواجهة حاسمة

أسند «كاف» إدارة مباراة منتخب المغرب أمام منتخب تنزانيا إلى طاقم تحكيمي دولي، في لقاء مرتقب يسعى خلاله أسود الأطلس إلى مواصلة مشوارهم نحو اللقب القاري، مستفيدين من عاملي الأرض والجمهور. ويأمل الجهاز الفني المغربي في أن تمر المباراة في أجواء تحكيمية هادئة، خاصة مع حساسية مواجهات خروج المغلوب.

البافانا بافانا في اختبار قوي أمام الأسود غير المروضة

كما أعلن الاتحاد الأفريقي عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة منتخب جنوب أفريقيا «البافانا بافانا» أمام منتخب الكاميرون، في واحدة من أقوى مواجهات دور الـ16. وتحمل المباراة طابعًا خاصًا نظرًا لتاريخ المنتخبين في البطولة، ورغبتهما المشتركة في العبور إلى الدور ربع النهائي.

أهمية التحكيم في الأدوار الإقصائية

يولي «كاف» اهتمامًا كبيرًا باختيار الحكام في مراحل الحسم، حيث يسعى لتفادي الأخطاء المؤثرة التي قد تغير مسار المباريات. ويأتي تعيين طواقم تحكيمية ذات خبرة في إطار الحرص على تحقيق العدالة التحكيمية وضمان سير المباريات بأعلى مستوى من الانضباط.

ترقب جماهيري لمواجهات ثمن النهائي

تشهد مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2025 متابعة جماهيرية كبيرة، في ظل تقارب المستويات بين المنتخبات المشاركة، ما يزيد من أهمية القرارات التحكيمية ودورها في حسم النتائج.

الطموح مستمر نحو اللقب

ومع اكتمال الاستعدادات الفنية والتحكيمية، تتجه الأنظار إلى الملعب انتظارًا لانطلاق المواجهتين، على أمل أن تشهد البطولة مباريات قوية تليق باسم الكرة الأفريقية وتاريخها العريق.


 

