نسور «مالي» تضرب موعدًا مع أسود التيرانجا ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025

انتهت منذ قليل مواجهة تونس ومالي، ضمن منافسات دور ثمن النهائي (دور الـ16) من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، في مباراة مثيرة امتدت حتى ركلات الترجيح، ونجح خلالها منتخب مالي في حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب نسور قرطاج.

وشهدت المباراة مشاركة محدودة للاعبي تونس المحترفين في الدوري المصري، حيث شارك محمد علي بن رمضان، لاعب النادي الأهلي، كبديل في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، بينما غاب سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، عن المشاركة، كما لم يظهر الظهير الأيسر علي معلول في المباراة.

وعلى الجانب الآخر، تواجد أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، في التشكيل الأساسي لمنتخب مالي، وقدم مباراة قوية واستمر داخل الملعب حتى صافرة النهاية.

وجاءت نتيجة مباراة تونس ومالي بفوز المنتخب المالي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي أقيم على أحد ملاعب المغرب ضمن منافسات البطولة القارية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، رغم النقص العددي الذي عانى منه منتخب مالي بعد طرد لاعبه وويو كوليبالي في الدقيقة 26، إثر تدخل قوي على أحد لاعبي منتخب تونس.

وفي الدقيقة 88، تمكن منتخب تونس من تسجيل هدف التقدم عن طريق فراس شواط، الذي أحرز هدفًا برأسية متقنة بعد عرضية مميزة من إلياس سعد، ليظن الجميع أن التأهل بات قريبًا من نسور قرطاج.



إلا أن منتخب مالي رفض الاستسلام، ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء سجلها بنجاح اللاعب لاسين سينايوكو.

ومع انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، اتجهت المباراة إلى الأشواط الإضافية، التي لم تشهد أي تغيير في النتيجة، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، والتي ابتسمت في النهاية لصالح منتخب مالي بنتيجة 3-2.

وبهذا الفوز، يضرب منتخب مالي موعدًا قويًا مع منتخب السنغال في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، وذلك يوم الجمعة 9 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.



