هل تحسب العدة من لحظة هجر المنزل أم من وقت حصول الطلاق ؟
وزارة الخارجية: التواصل مستمر مع سفارتنا في فنزويلا لتأمين أوضاع الجالية المصرية
الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر
وزير الري السابق: إثيوبيا لا تعاني من مشكلة مياه.. ولا تحتاج للسد فعليا
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تحذر من الصقيع والشبورة والأمطار غدًا
28 شكوى في اليوم الأول لجولة الإعادة.. والهيئة تؤكد انتظام العملية الانتخابية
عمرو أديب عن اعتقال رئيس فنزويلا: اضرب المربوط يخاف السايب
أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة
مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا
لا يعرف الهزيمة | منتخب السنغال يخطف الأنظار فى كأس أمم أفريقيا .. تقرير
أحمد موسى: العلاج كان أزمة كبيرة في الصعيد.. والتأمين الصحي الشامل حل مشاكل الناس
مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا

إسلام مقلد

تداولت منصات إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي مزاعم مثيرة للجدل تتعلق بشخص يُدعى كاراموغو سينايوكو، وُصف بأنه “مشعوذ شهير”، بزعم تسلمه مبلغ 3 ملايين فرنك من أجل بدء أعمال سحر لضمان فوز منتخب مالي في مباراته الجارية أمام منتخب تونس، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وحسب ما جرى تداوله، فإن هذه الادعاءات لم تصدر بشأنها أي بيانات رسمية من الجهات المختصة، كما لم يصدر تأكيد أو نفي من الاتحادين المعنيين أو اللجنة المنظمة للبطولة، ما يجعلها في إطار الشائعات المتداولة غير المؤكدة حتى الآن.

لوائح الاتحاد الإفريقي

وتؤكد لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن نتائج المباريات تُحسم داخل الملعب فقط، وسط إجراءات تنظيمية ورقابية مشددة، مع التشديد على محاربة أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للتأثير على نزاهة المنافسات.

ويبقى ما يُتداول في هذا الشأن مجرد إدعاءات غير مثبتة، في انتظار أي توضيحات رسمية، خاصة في ظل حساسية المباريات الإقصائية وارتفاع حدة التوتر المصاحب لها، وهو ما يدفع أحيانًا لانتشار شائعات من هذا النوع قبل المواجهات الكبرى.

الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب تونس ومنتخب مالي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، في المباراة التي تحتضنها أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب نسور قرطاج على مجريات اللعب الذي هدد مرمى منتخب مالي أكثر من مرة لمحاولة التسجيل، وفي الدقيقة 26 تعرض لاسانا كوليبالي لاعب مالي للطرد المباشر بعد تدخله العنيف على حنبعل المجبري لاعب تونس.

تشكيل منتخب مالي

يخوض منتخب مالي مواجهة قوية أمام منتخب تونس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، في المباراة التي تحتضنها أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويقود أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، تشكيل منتخب بلاده مالي في هذه المواجهة الإقصائية المهمة، في ظل الاعتماد عليه كأحد العناصر الأساسية داخل صفوف الفريق المالي.

وجاء تشكيل منتخب مالي أمام تونس على النحو التالي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا.

خط الدفاع: وويو كوليبالي، عثمان كامارا، عبد الله ديابي، أمادو دانتي.

خط الوسط: لاسانا كوليبالي، أليو ديانج، إيف بيسوما، مامادو دومبيا.

خط الهجوم: لاسين سينايوكو، مامادو سانجاري.

وتترقب الجماهير مواجهة مرتقبة بين تونس ومالي، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا، مع سعي المنتخبين لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي ومواصلة المشوار في البطولة القارية.

تشكيل منتخب تونس لمواجهة مالي في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مالي، في المباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وشهد التشكيل التونسي جلوس محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي، على مقاعد البدلاء، إلى جانب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، في قرار فني من الجهاز الفني خلال هذه المواجهة الإقصائية المهمة.

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: يان فاليري، ديلان برون، منتصر الطالبي، علي العابدي.

خط الوسط: فرجاني ساسي، إلياس السخيري، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: محمد حاج محمود، حمزة مستوري، إسماعيل الغربي.

ويسعى منتخب تونس لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، في مواجهة قوية أمام منتخب مالي، في ظل طموحات كبيرة لمواصلة المشوار القاري والمنافسة على اللقب.

مواقع التواصل الاجتماعي كاراموغو سينايوكو مشعوذ شهير منتخب مالي

