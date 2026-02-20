هند صبري: دراما الثمانينيات تجربة جديدة وموسم رمضان أصبح أصعب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر رابع ليلة في رمضان.. بث مباشر
سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 20 فبراير 2026
مائدة الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر.. صورة جامعة لأبناء قارات العالم
شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية
اشتباك بين مقاتلات أمريكية وصينية فوق البحر الأصفر | تفاصيل
السيطرة على حريق مخلفات كاوتش أعلى عقار في بنها دون خسائر بشرية
نجيب ساويرس: إيدي سايبة وأنسي أخويا إيده ناشفة في الفلوس
رامز جلال عن هنا الزاهد: عندها 22 مليون فولوز لو طلقتهم على طليقها هياكلوه
مجلس الدراسات العليا بجامعة عين شمس يضع آليات جديدة لجذب الطلاب الوافدين
فضل شهر رمضان.. 5 خصائص عظيمة اختصه الله بها دون سائر الشهور
بعد شكوى الأهلي.. كاف يصدم الجيش الملكي المغربي بتقرير مراقب المباراة
أسرة المجني عليه في واقعة الخرطوش بباسوس: مش هنسيب حقهم ونطالب بمحاسبة المتورطين
قالت الفنانة هند صبري، إن تقديم أعمال تدور أحداثها في حقبة الثمانينيات يمثل منطقة درامية جديدة ومثيرة، خاصة أن هناك أجيالًا لا تعرف تفاصيل تلك الفترة من حيث الشكل والموسيقى والملابس.

وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج «رمضان القاهرة» على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية آية الكفوري، أنها لا تضع نفسها في موضع مقارنة مع الأعمال الكلاسيكية التي تناولت عالم تجارة المخدرات، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو إعادة تقديم الحكاية لجيل جديد بلغة معاصرة تناسب ذائقة الجمهور الحالي.

وأشادت صبري بالمخرج حسين المنباوي، مشيرة إلى أنه يمتلك بصمة إخراجية واضحة ويقدم الشخصيات بشكل مختلف، كما يمنح الممثلين مساحة مناسبة من الحرية مع احتفاظه بالرؤية النهائية للعمل.

وأضافت أنها منحت ثقتها الكاملة لاختياراته بعد نجاح تعاونهما السابق في مسلسل حلاوة الدنيا، مؤكدة أن المخرج هو صاحب النظرة الشاملة التي تربط جميع خيوط الدراما داخل العمل.

وأكدت أن المشاركة في موسم رمضان أصبحت أكثر صعوبة مقارنة بالسابق، في ظل شدة المنافسة وتغير طبيعة السوق وازدياد تأثير السوشيال ميديا والترندات على متابعة الأعمال.

وشددت على أنها لا تحرص على الوجود الرمضاني كل عام، بل تعود فقط عندما تشعر بالشغف الحقيقي تجاه المشروع، موضحة أن الفن في جوهره قائم على المغامرة وليس الحسابات المضمونة، وأن الأهم بالنسبة لها هو الشعور بالرضا والسعادة أثناء التصوير، بينما يظل الحكم النهائي دائمًا بيد الجمهور.

