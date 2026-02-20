غادة عبد الرازق: التريند أفسد الدراما.. والسوشيال ميديا صنعت شهرة بلا قيمة

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن رفضها لما وصفته بـ«هَوَس التريند» داخل الوسط الفني، مؤكدة أن السعي وراء الانتشار السريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ أصبح يؤثر سلبًا على جودة الأعمال الدرامية، ويشوّه معايير النجاح.

الرقابة على الدراما

وشددت، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج «حبر سري» المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، على أهمية وجود رقابة حقيقية على المحتوى الدرامي؛ في ظل ما اعتبرته «حشوًا متعمدًا» لبعض المشاهد التي لا تخدم القصة، وتُضاف فقط لإثارة الجدل أو جذب المشاهدات.

مشاهد مبالغ فيها أو استفزازية

وأكدت أن بعض صناع الأعمال يلجأون إلى مشاهد مبالغ فيها أو استفزازية؛ لمجرد أن تتصدر مواقع التواصل، معتبرة أن هذا التوجه يضر بالفن ويختزل النجاح في أرقام مؤقتة.

وقالت إنها لا تحب ثقافة «التريند»، وترى أن الشهرة التي تُبنى على إثارة الجدل؛ لا تدوم.

وأشارت إلى أن السوشيال ميديا غيّرت قواعد اللعبة، إذ أصبح بإمكان أي شخص تحقيق انتشار واسع في وقت قصير، بينما كان الطريق إلى النجومية في الماضي أطول وأكثر صعوبة، ويعتمد على الصحافة المتخصصة والنقد المسؤول.

ولفتت إلى أن النجم سابقًا كان يُبنى تاريخه على مراحل، أما اليوم فيمكن أن يتعرض لهزة كبيرة خلال ساعات قليلة.

كما أكدت ضرورة العودة إلى إنتاج يحترم النص والمحتوى والقيم الفنية، بعيدًا عن الضغوط المرتبطة بالمشاهدات السريعة، مشددة على أن الفن الحقيقي يعيش بعمقه وتأثيره، لا بعدد مرات التداول على منصات التواصل.